Χιλιάδες στρέμματα με καλλιέργειες, πορτοκαλιές και λεμονιές στον κάμπο της Σκάλας Φιλιατών στη Θεσπρωτία βρίσκονται κάτω από τα νερά του ποταμού Καλαμά, ο οποίος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων υπερχείλισε.

Κλειστός τα μεσάνυχτα είναι και ο επαρχιακός δρόμος Νεράιδας-Σαγιάδας, από το 8ο μέχρι το 12ο χλμ, καθώς το οδόστρωμα έχει πλημμυρίσει από τον Καλαμά.

Στον Νομό Ιωαννίνων από το πρωί επιχειρούν σε όλο το ορεινό επαρχιακό δίκτυο 12 μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας για την απομάκρυνση βράχων και φερτών υλικών από δρόμους, αλλά και για τη ρίψη αλατιού στις περιοχές του Μετσόβου, του Ζαγορίου, της Κόνιτσας όπου χιόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

