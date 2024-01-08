Τέσσερις νεαροί, οπαδοί του Άρη, ταυτοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους για την σοκαριστική επίθεση με τσεκούρι, μεταλλικά και ξύλινα αντικείμενα τον περασμένο Οκτώβριο, έξω από μπαρ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με θύματα έναν 36χρονο κι έναν 27χρονο.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., η αστυνομική έρευνα οδήγησε στα ίχνη δύο 22χρονων και δύο 23χρονων, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού, αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού, παράβαση του νόμου περί όπλων και παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά σε φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα.

Το επεισόδιο συνέβη τα ξημερώματα της 29ης Οκτωβρίου, όταν σύμφωνα με την Αστυνομία, ομάδα κουκουλοφόρων - και μεταξύ αυτών οι τέσσερις κατηγορούμενοι, επιτέθηκαν με μεταλλικά και ξύλινα αντικείμενα εναντίον των δύο θυμάτων που κατά πληροφορίες βρίσκονταν εκεί ως θαμώνες του μαγαζιού.

Από μαρτυρίες και καταθέσεις προέκυψε ότι τα κίνητρα των δραστών ήταν οπαδικά, οπότε τις έρευνες ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης που συνεχίζει την προανάκριση για την ταυτοποίηση των υπολοίπων δραστών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Η συνεχιζόμενη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διερεύνησης επίθεσης με αθλητικό υπόβαθρο, σε βάρος δύο ημεδαπών, που έλαβε χώρα τέλη Οκτωβρίου 2023, στην περιοχή κέντρου πόλης, οδήγησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων τεσσάρων (4) εμπλεκόμενων ατόμων.

Πρόκειται για ημεδαπούς άντρες, με δύο απ’ αυτούς να είναι 22 ετών και οι υπόλοιποι 23χρονοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού, αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού, παράβαση του νόμου περί όπλων και παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά σε φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα.

Αναφορικά με το συμβάν, ξημερώματα της 29-10-2023, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, μεταξύ των οποίων και οι προαναφερόμενοι νεαροί, έχοντας οπαδικά κίνητρα και κρατώντας μεταλλικά και ξύλινα αντικείμενα, επιτέθηκαν σε βάρος δύο αντρών 36 και 27 ετών. Αναφέρθηκε ο τραυματισμός των δύο τελευταίων, καθώς και φθορές σε εξοπλισμό καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των υπολοίπων δραστών».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, THESTIVAL

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.