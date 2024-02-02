Νέα ειδική επιλογή στην Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306, για ζητήματα βίας και επιθετικότητας με παιδιά και εφήβους, λειτουργεί από χθες. Ο αρμόδιος υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος ανακοίνωσε την καθημερινή λειτουργία της για γονείς, εκπαιδευτικούς και κάθε εμπλεκόμενο για συμβουλευτική και υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης και πρόληψης βίας και επιθετικότητας παιδιών και εφήβων, στο πλαίσιο της προσπάθειας διαχείρισης και αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεών τους.

Η νέα τηλεφωνική γραμμή θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της εκδήλωσης γεγονότων βίας και επιθετικότητας και ανάλογων συμπεριφορών καθώς και στην πρόληψη, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Η τηλεφωνική γραμμή στελεχώνεται από παιδοψυχίατρο και ειδικούς ψυχικής υγείας, εξειδικευμένους σε ζητήματα αναπτυξιακής και σχολικής ψυχολογίας, όπως και συμβουλευτικής στην οικογένεια και την σχολική κοινότητα. Άμεσα στην ιστοσελίδα της Γραμμής 10306.gr αναρτάται σχετικό υλικό για την διαχείριση και πρόληψη σχετικών συμπεριφορών καθώς και οργάνωση σχεδίου προληπτικής δράσης για όλους τους φορείς, που εμπλέκονται με παιδιά και εφήβους.

Αναλυτικές πληροφορίες:

• Ωράριο λειτουργίας: 09.00-21.00 (σε δύο 6ωρες βάρδιες), Δευτέρα με Κυριακή

• Έναρξη λειτουργίας: 1/2/2024

Αφορά: Ζητήματα εκδήλωσης, διαχείρισης ή/και πρόληψης βίας και επιθετικότητας παιδιών και εφήβων με εμπιστευτικότητα και ανώνυμες κλήσεις (αν επιλέξουν οι ίδιοι λένε το όνομά τους)

Ποιους αφορά: Γονείς, εκπαιδευτικούς ή/και όποιους εμπλέκονται με παιδιά και εφήβους ή πέφτουν στην αντίληψή τους τέτοια συμβάντα και θέλει να παρέμβει-όχι καταγγελίες

Τρόπος παρέμβασης των εκπαιδευμένων στελεχών στην κλήση:

Σε 1ο χρόνο-Διερεύνηση συμβάντος, ενδυνάμωση, αποσαφήνιση, ψυχοεκπαίδευση, αίτημα, σχεδιασμός δράσης, follow up.

Σε 2ο χρόνο-Εφόσον δεν υπάρχει ή έχει εξαντληθεί κάθε «άλλος δρόμος», παραπομπή επώνυμα πια στην ομάδα ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής για ψυχοεκπαίδευση.

Σε 3ο χρόνο -10 με 12 διαδικτυακές συνεδρίες σε ατομικό επίπεδο ή έως 6 ομαδικές διαδικτυακές συνεδρίες σε επίπεδο σχολείου-κοινότητας ή παραπομπή στα εξειδικευμένα Κέντρα Ημέρας παιδιών και εφήβων καθώς και υποστήριξης της οικογένειας, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.