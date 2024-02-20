Ολοκληρώθηκε η αγόρευση του εισαγγελέα της έδρας στη δίκη των 21 κατηγορουμένων για την πυρκαγιά στο Μάτι που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα να χαθούν 104 ζωές.

Ο εισαγγελέας Παναγιώτης Μανιάτης έχει ζητήσει συνολικά την ενοχή εννέα κατηγορουμένων, από τους οποίους οι πέντε είναι από την Πυροσβεστική, οι τρεις αιρετοί και ο τελευταίος είναι ο κάτοικος στο Νταού Πεντέλης στον οποίο αποδίδεται η έναρξη της φονικής πυρκαγιάς. Κατά την εισαγγελική κρίση, οι υπόλοιποι 12 κατηγορούμενοι πρέπει να απαλλαγούν.

Στο τελευταίο τμήμα της πρότασης του, ο κ. Μανιάτης ζήτησε από το δικαστήριο να κηρύξει ενόχους τρεις αυτοδιοικητικούς, μεταξύ των οποίων ο τότε δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς, στον οποίο επεφύλαξε μια ιδιαίτερα σκληρή τοποθέτηση.

Παράλληλα, ζήτησε και την απαλλαγή των τότε δημάρχων Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη και Πεντέλης Δημητρίου-Στέργιου Καψάλη.

Ο εισαγγελέας Παναγιώτης Μανιάτης είπε στο δικαστήριο σε ότι αφορά τον κ. Μπουρνους ότι παρείχε εσφαλμένη ενημέρωση στους πολίτες μέσω δηλώσεων του σε Μέσα Ενημέρωσης. Σε αυστηρό ύφος, ο εισαγγελικός λειτουργός είπε για τον κ. Μπουρνούς ότι η εσφαλμένη ενημέρωση του κ. Μπουρνούς που αφορούσε πρωτίστως κατοίκους των περιοχών του Νέου Βουτζά και του Ματιού είχε αποτέλεσμα αυτοί να εφησυχάσουν, να μην αντιδράσουν, «αφού άκουγαν τον κ. Μπουρνούς να βγαίνει σε τηλεοπτικά κανάλια και να λέει ότι η φωτιά δεν απειλεί τις κατοικημένες περιοχές, ενώ αυτή είχε ήδη φτάσει ή περάσει τη Λεωφόρο Μαραθώνος».

«Αποδείχτηκε ότι ο δήμαρχος Ραφήνας έκανε παρεμβάσεις τηλεοπτικές, όπου παρείχε ενημέρωση για την εξέλιξη της φωτιάς. Την πρώτη φορά, όταν η φωτιά ήταν στο Λύρειο, τη δεύτερη φορά, για κατεύθυνση φωτιάς προς Νέο Βουτζά. Είναι αυτονόητο ότι και οι δύο δημόσιες τοποθετήσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ειδικά στη δεύτερη τοποθέτησή του σε τηλεοπτικό σταθμό, η φωτιά έχει ήδη εισέλθει στον Νέο Βουτζά και έκαιγε σπίτια. Ο δήμαρχος Ραφήνας παρείχε ενημέρωση που απείχε παρασάγγας από την πραγματικότητα. Όσοι άκουσαν τον δήμαρχο να παρέχει αυτές τις διαβεβαιώσεις εφησύχασαν ότι δε θα χρειαστεί εκκένωση» ανέφερε ο κ. Μανιάτης για τον δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου, κάνοντας λόγο για ανεύθυνη στάση απέναντι στους πολίτες που εκπροσωπούσε, τους οποίους, όπως τόνισε, αποπροσανατόλισε και τους δημιούργησε σύγχυση, αντί να βοηθήσει.

«Η στάση και καλύτερα, ο ζήλος που επέδειξε ξενίζουν έτι περαιρέτω, αφού όπως αποδείχτηκε δεν είχε καμία ενημέρωση από τους επικεφαλής στο πεδίο της φωτιάς. Το ερώτημα είναι από πού άντλησε αυτή την ενημέρωση. Η ενημέρωση που μετέδωσε δε στηριζόταν σε καμία επίσημη πηγή ενημέρωσης. Τις κρίσιμες ώρες χρειάζεται μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε πρόσωπα με δημόσια αξιώματα όταν ενημερώνουν την κοινή γνώμη για εν εξελίξει φαινόμενα. Προέβη σε εσφαλμένη ενημέρωση στο κοινό, και επέτεινε το αξιόποινο αποτέλεσμα» επεσήμανε με ιδιαιτέρα αυστηρό ύφος ο εισαγγελικός λειτουργός.

Παράλληλα, ο κ. Μανιάτης ζήτησε την ενοχή του αντιδημάρχου του Δήμου Μαραθώνα Βάιου Θανασιά καθώς και του αντιδημάρχου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Αντώνιου Παλπατζή για το σκέλος των κατηγοριών που αφορούν τον πλημμελή καθαρισμό οικοπέδων ιδιωτών.

Σε ότι αφορά τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο που κατηγορείται ότι έβαλε την φωτιά που σκόρπισε τον όλεθρο ο εισαγγελέας είπε: «Έχω τη γνώμη ότι υπάρχουν όλα τα στοιχεία και οι αποδείξεις ότι ο κατηγορούμενος έβαλε τη φωτιά υπερεκτιμώντας τις δυνάμεις του και αγνοώντας τις προειδοποιήσεις και τον κίνδυνο. Ανθρώπινα αρνείται την ενοχή του και διστάζει να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του. Αυτός όμως έθεσε τη λυδία λίθο της συμφοράς».

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, ένοχοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και δια παραλείψεως καθώς και για σωματικές βλάβες κατά συρροή πρέπει να κριθούν οι:

Σωτήρης Τερζούδης τότε αρχηγός της Πυροσβεστικής

Βασίλης Ματθαιόπουλος τότε υπαρχηγός

Ιωάννης Φωστιέρης τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ

Νικόλαος Παναγιωτόπουλος τότε Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών

Χαράλαμπος Χιώνης τότε Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής

Βάιος Θανασιάς τότε αντιδήμαρχος Δήμου Μαραθώνα

Ευάγγελος Μπουρνούς τότε Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Αντώνης Παλπατζής

Ένοχος ζήτησε να κριθεί για τον εμπρησμό από αμέλεια και ο Αντώνιος Αγγελόπουλος.

Όπως ανέφερε, όλοι τους επέδειξαν συγκλίνουσα αμέλεια και συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Αντίστοιχα, ζήτησε την απαλλαγή των τότε στελεχών της Πυροσβεστικής Χρήστου Γκολφίνου, Φίλιππου Παντελεάκου, Δαμιανού Παπαδόπουλου, Χρήστου Λάμπρη, Χρήστου Δροσόπουλου, Γεωργίου Πορτοζούδη και Στέφανου Κολολουρη. Επίσης, του τότε αξιωματικού στα Εναέρια Μέσα της ΕΛ.ΑΣ. Χαράλαμπου Συρογιαννη, του τότε γγ Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη, της τότε περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου και των τότε δημάρχων Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη και Πεντέλης Δημήτριου-Στέργιου Καψάλη.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Πέμπτη, οπότε και αναμένεται να ξεκινήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

