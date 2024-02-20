Σε ισχύ έχουν τεθεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών σύμφωνα με την Εκπρόσωπο Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.

Αυτή την στιγμή, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σταδίου και στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, ενώ αποδόθηκε στην κυκλοφορία η οδός Πανεπιστημίου από το ύψος της οδού Αμερικής έως την πλατεία Ομονοίας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

16:44 ΛΟΓΩ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

16:01 AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΌ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

15:45 APΣH TΩN KYKΛOΦOPIAKΩN PYΘMIΣEΩN ΣTHN OΔO ΣTAΔIOY

15:36 ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

15:10 ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ , ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

14:58 ΠPAΓMATOΠOIOYNTAI KYKΛOΦOPIAKEΣ PYΘMIΣEIΣ ΣTIΣ KAΘETEΣ THΣ OΔOY ΣTAΔIOY OΔOYΣ ΓIA THN OMAΛH KAI AΣΦAΛH ΔIEΛEYΣH ΓEΩPΓIKΩN EΛKYΣTHPΩN.

14:51 ΛΟΓΩ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ : ΣΤΗ Λ.ΒΑΣ.ΑΜΑΛΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ Λ.ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΚΕΡΗ.

14:37 ΛΟΓΩ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΟΔΟΥΣ. Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΛΩΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ

Στο νέο βίντεο από την ΕΛ.ΑΣ η κυρία Δημογλίδου αναφέρει:

«Λόγω της κίνησης των αγροτών προς το κέντρο της Αθήνας, σας ενημερώνουμε ότι μέσα στην επόμενη ώρα η Τροχαία συμπληρωματικά θα εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια τόσο η μετακίνηση των αγροτών όσο και η κίνηση των υπόλοιπων πολιτών στην περιοχή. Ειδικότερα, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μετά τη Λεωφόρο Αθηνών και στον οδικό άξονα που περιλαμβάνει τις οδούς Δεληγιώργη, Πειραιώς, Σταδίου, Φιλελλήνων και Ξενοφώντος.

Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, την πλατεία Ομονοίας και την οδό Πανεπιστημίου. Παρακαλούνται οι πολίτες να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων».

Πηγή: skai.gr

