Στην Α' προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης θα τελεστεί φέτος, στις 11:05 το πρωί του ερχόμενου Σαββάτου (6 Ιανουαρίου), η τελετή αγιασμού των υδάτων και η ρίψη του Τιμίου Σταυρού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

Μέχρι σήμερα η ρίψη του Σταυρού γινόταν στη Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της Αγίας Σοφίας, ωστόσο ο νέος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος αποφάσισε να αλλάξει το σημείο έπειτα από μία φωτογραφία του 1971 που του χάρισε ο πατέρας Κωνσταντίνος από τον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται ο εορτασμός των Θεοφανίων εκείνης της χρονιάς να τελείται στην προβλήτα Α' του λιμανιού, από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Γεννάδιο, παρουσία του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, ιερέων και πλήθος κόσμου.

Εκτιμήθηκε πως η αλλαγή τοποθεσίας στο νέο σημείο θα προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση και απρόσκοπτη θέα στους χιλιάδες πιστούς που επιθυμούν να δουν τη ρίψη του Σταυρού και τους τολμηρούς που θα βουτήξουν στα νερά του Θερμαϊκού.

«Χαρίσαμε την ασπρόμαυρη φωτογραφία του 1917 στον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο την περίοδο των Χριστουγέννων. Στην Ιερά Μονή του Αγίου Μηνά έχουμε φωτογραφίες μέχρι και το 1950 από το συγκεκριμένο σημείο του λιμανιού που γινόταν παλαιότερα η τελετή αγιασμού των υδάτων. Τότε η προβλήτα ήταν ξύλινη και ο κόσμος συγκεντρωνόταν στο λιμάνι να δει τη ρίψη του Σταυρού», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πατέρας Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος.

Πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια θα πραγματοποιηθεί η τελετή στην προβλήτα του λιμανιού και για εμάς, σαν Αγιος Μηνάς, είναι πολύ σημαντικό», προσθέτει ο πατέρας Κωνσταντίνος.

Το πρόγραμμα

Ο κεντρικός εορτασμός των Θεοφανίων θα πραγματοποιηθεί στον μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και στις 10:45 το πρωί θα ξεκινήσει η ιερά λιτανεία για την τελετή του αγιασμού των υδάτων.

Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν προεξάρχοντος του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου, ενώ στην ιερά λιτανεία πλην της ενορίας του μητροπολιτικού ναού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά θα συμμετάσχουν ακόμη ο Ι.Ν. της του Θεού Σοφίας και ο παλαιός μητροπολιτικός Ι.Ν. του Αγίου Μηνά, εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται το λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

