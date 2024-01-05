Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο, Σάββατο 6 Ιανουαρίου, σε Αθήνα και Πειραιά λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανείων στον Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, καθώς και στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

• Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και Δεξαμενή, περιοχής Δήμου Αθηναίων.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, από τις 06:00 έως τις 13:00, ως εξής:

- Σκουφά, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλατείας Φιλικής Εταιρείας.

- Δημοκρίτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Σκουφά.

- Λυκαβηττού, σε όλο το μήκος της.

- Γλύκωνος, στο ύψος της Δεξαμενής.

- Φωκυλίδου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γλύκωνος και Πινδάρου.

- Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Σκουφά.

- Ηροδότου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και της Πλατείας Δεξαμενής.

- Ηρακλείτου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλατείας Δεξαμενής και της οδού Σκουφά.

- Πατριάρχου Ιωακείμ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Ηροδότου.

• Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, περιοχής Δήμου Πειραιά.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 09:00 έως τις 13:00, καθώς και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών από τις ώρες 06:00 έως τις 13:00 ως εξής:

- Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου και Εθν. Αντιστάσεως.

- Ακτή Μιαούλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και 2ας Μεραρχίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Εθν. Αντιστάσεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και Τσαμαδού.

- Ακτή Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αριστείδου και Ακτή Μιαούλη.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις συγκεκριμένες οδούς κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: skai.gr

