Ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας θα βρεθούν στο επίκεντρο συνεδρίασης κυβερνητικού κλιμακίου, αυτοδιοικητικών παραγόντων και παραγωγικών φορέων της περιοχής, στις 11 Ιανουαρίου στην Καρδίτσα, όπως αποφασίστηκε χθες σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως γνωστοποίησε το ΥΠΑΑΤ σήμερα, η χθεσινή σύσκεψη έγινε υπό τον υπουργό Επικρατείας 'Ακη Σκέρτσο και μετείχαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, οι υφυπουργοί παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης.

Η σύσκεψη της επόμενης Πέμπτης θα είναι κλειστή και θα γίνει με τη παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρου Σκυλακάκη, του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου, του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου, του υφυπουργού Υποδομών και Υποδομών, Νίκου Ταχιάου, των Γενικών Γραμματεων Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιο Μπακογιάννη και του Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Στρατάκο και του Προέδρου του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζου.

Επιπλέον, στη σύσκεψη έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, αντιπεριφερειάρχες, οι νεοκλεγέντες δήμαρχοι της Θεσσαλίας, εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων και εκπρόσωποι της ΕΘΕΑΣ και συνεταιριστικών Οργανώσεων.

Οι πόροι που έχουν διατεθεί για τη στήριξη και την αποκατάσταση της περιοχής, μέσω των εμπλεκόμενων υπουργείων, ανέρχεται στα 450 εκατ. ευρώ.

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, με απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη ορίζεται συντονιστής αποκατάστασης και ανασυγκρότησης για την περαιτέρω παρακολούθηση και συντονισμό των έργων και δράσεων του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης Θεσσαλία, στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

