Το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus ζητά πράσινες- βιώσιμες λύσεις για αστικά περιβάλλοντα

Στο Μπλεντ της Σλοβενίας η δημόσια βιβλιοθήκη είναι ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό δημιούργημα που δεν θυμίζει τόσο κτίριο, όσο δάσος.

Τοίχοι, οροφές και δάπεδα είναι «ντυμένα» από ξύλο, προσφέροντας σε όποιον βρίσκεται στη βιβλιοθήκη μια γήινη αίσθηση και ένα φιλικό περιβάλλον.

Οι δημιουργοί του ακολούθησαν στην κατασκευή της την καλλιτεχνική και αρχιτεκτονική σχολή του Bauhaus ενώ οι συμμετέχοντες στο ευρωπαϊκό έργο «Bauhaus4MED» φιλοδοξούν να εφαρμόσουν τη φιλοσοφία αυτή στο αστικό περιβάλλον, προκειμένου να προτείνονται πράσινες βιώσιμες λύσεις σε αστικές οικιστικές περιοχές, να δίνεται έμφαση στην αισθητική και να χρησιμοποιούνται μέθοδοι συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) για την υλοποίησή τους.

«Η αρχιτεκτονική σχολή του Bauhaus ξεκίνησε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γερμανία, ως ένα στυλ λιτής αρχιτεκτονικής για βιομηχανικό σχεδιασμό.

Από τότε εξελίχτηκε και έγινε θεσμός. Πλέον μέσα από το ευρωπαϊκό έργο Bauhaus4MED επιδιώκεται να ωριμάσει η σκέψη στους κατοίκους των πόλεων, ώστε να συμμετέχουν στη δημιουργία έργων υψηλής αισθητικής και αειφορίας που θα κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται ωραία μέσα στο αστικό περιβάλλον» επισημαίνει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ o Νικόλαος Παπαδόπουλος, διευθυντής του έργου από την πλευρά του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ίδιος θεωρεί ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus για τον πράσινο μετασχηματισμό των πόλεων και των περιοχών της Ευρώπης, θα μπορούσε να είναι η δημιουργία λαχανόκηπων σε ταράτσες κτιρίων ώστε να υπάρχει ένα είδος φυσικής μόνωσης από τη θερμότητα και τον ήχο, με τα παράλληλα οφέλη στην αισθητική των χώρων και τη διάθεση των κατοίκων. Το έργο Bauhaus4MED που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg - EuroMed 2021-2027, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως έκφραση ενός διεπιστημονικού κινήματος ανάμεσα στους κόσμους της επιστήμης, της τεχνολογίας, της τέχνης και του πολιτισμού, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να διατυπώνουν τις προτάσεις τους και να συνεργάζονται μεταξύ τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται η ίδρυση κόμβων υποστήριξης της αειφόρου ανάπτυξης, οι οποίοι θα προετοιμάσουν και θα καταρτίσουν την περιφερειακή στρατηγική και το σχέδιο δράση για την πράσινη μετάβαση. Σε κάθε περιφέρεια, άλλωστε, θα διοργανωθούν τοπικά φεστιβάλ Βauhaus με θέματα τον πράσινο μετασχηματισμό μέσω της αισθητικής, της βιωσιμότητας και της συμμετοχικότητας. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, θα διοργανωθούν διαγωνισμοί στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν νέοι και νέες από τους κλάδους της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας, των τεχνών και άλλους τομείς, προκειμένου να καταθέσουν τις ιδέες τους, οι καλύτερες από τις οποίες θα βραβευτούν.

Σε πρόσφατη συνεδρίασή της η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε την αποδοχή εκτέλεσης και χρηματοδότησης του έργου.

