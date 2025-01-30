Στα χέρια του εφέτη ανακριτή Λάρισας βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες το πόρισμα του καθηγητή Πληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τα ηχητικά από τις συνομιλίες των σταθμαρχών, μηχανοδηγών το επίδικο διάστημα της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου.

Στο πόρισμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ που επικαλείται δικαστικές πηγές, δεν εντοπίζονται αλλοιώσεις στις συνομιλίες που έχουν κατατεθεί στη δικογραφία και προέρχονται από το καταγραφικό της Αθήνας.

Εφόσον γίνει και η αντιπαραβολή με το αντίστοιχο καταγραφικό της Λάρισας και δεν εντοπιστούν αλλοιώσεις, ο Εφέτης Ανακριτής θα είναι απόλυτα βέβαιος ότι τα ηχητικά ντουκουμέντα που βρίσκονται στη δικογραφία, αποτυπώνονται με ακρίβεια.

Το υψηλόβαθμο στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου, που διώκεται για κακούργημα και επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για το Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με δικαστικούς κύκλους, 10 – 15 Φεβρουαρίου αναμένεται να κατατεθεί και το πόρισμα του καθηγητή Χημικού Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, σχετικά με τα αίτια της έκρηξης και της πυρόσφαιρας. Στο τέλος του ίδιου μήνα, θα παραδοθεί και στον Εφέτη Ανακριτή, το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών και Αεροπορικών Δυστυχημάτων.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, το βίντεο του ιδιώτη από την Κατερίνη, το οποίο κατασχέθηκε 1,5 χρόνο μετά το δυστύχημα, θεωρείται επαρκές για να τεκμηριώσει το περιεχόμενο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να καταθέσουν και οι σταθμάρχες των σταθμών από τους οποίους πέρασε η εμπορική αμαξοστοιχία, ενώ τόσο η Τακτική Ανακρίτρια που είχε αναλάβει την υπόθεση, όσο και ο Εφέτης Ανακριτής, με έγγραφό τους ζήτησαν από την Αστυνομία την κατάσχεση του ψηφιακού υλικού από τον ΟΣΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.