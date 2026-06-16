Τουλάχιστον 58 κράτη και εδάφη ήταν διάσπαρτα από νάρκες κατά προσωπικού το 2025, ανακοινώθηκε σήμερα σε μια έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία προειδοποιεί για τις δραματικές συνέπειες σε βάρος των αμάχων.

«Είναι βαθιά ανησυχητικό το γεγονός πως, σχεδόν 30 χρόνια μετά την υιοθέτηση της Σύμβασης για την Απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού, αυτά τα εκρηκτικά όπλα συνεχίζουν να σκοτώνουν και να τραυματίζουν ανθρώπους, συχνά δεκαετίες μετά την τοποθέτησή τους», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής Φόλκερ Τουρκ, σε ένα δελτίο Τύπου.

«Είναι αναγκαίο όλα τα κράτη να δεσμευτούν στο να μπει ένα τέλος στην παραγωγή, τη χρήση και τη μεταφορά αυτών των όπλων και να διπλασιάσουν τις προσπάθειες για να συνεργαστούν στην απομάκρυνση των ναρκών που έχουν ήδη τοποθετηθεί», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με αυτήν την έκθεση, η οποία βασίζεται σε πληροφορίες από κυβερνητικές υπηρεσίες, από ΜΚΟ, από ανθρωπιστικές οργανώσεις και από την κοινωνία των πολιτών, τουλάχιστον 1.945 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4.325 τραυματίστηκαν από νάρκες ξηράς και εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου το 2024.

Και μεταξύ των κυρίων χωρών που πλήττονται είναι η Μιανμάρ, η Συρία, το Αφγανιστάν, η Ουκρανία, η Νιγηρία, το Μάλι, η Υεμένη και η Μπουρκίνα Φάσο.

Σε ένα ξεχωριστό δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε επίσης σήμερα, η Διεθνής Εκστρατεία για την Απαγόρευση των Ναρκών κατά Προσωπικού (ICBL) κάνει λόγο για περισσότερους από 5.000 νεκρούς ή τραυματίες το 2025 σε 40 χώρες, επιβεβαιώνοντας πως το 90% των θυμάτων είναι άμαχοι.

Μια διαπίστωση που συμμερίζεται η Ύπατη Αρμοστεία, η οποία προσθέτει πως τα παιδιά αντιπροσωπεύουν το 40% και πλέον των αμάχων-θυμάτων που έχουν καταγραφεί από το 1999.

Η επιμόλυνση του εδάφους από νάρκες μετατρέπει ορισμένες ζώνες σε περιοχές απαγορευμένης πρόσβασης, θέτοντας σε κίνδυνο την άσκηση πολλών δικαιωμάτων και προκαλώντας εκτοπισμούς πληθυσμών, υπογραμμίζει ο οργανισμός του ΟΗΕ.

Επίσης, οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος των αξόνων μεταφορών μπορούν να εμποδίσουν την πρόσβαση στις αναγκαίες υπηρεσίες και να παρακωλύσουν τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, υπενθυμίζει η Ύπατη Αρμοστεία.

«Τα Κράτη που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη Σύμβαση θα πρέπει να το κάνουν χωρίς καθυστέρηση και εκείνα που έχουν αποχωρήσει θα πρέπει να επανενταχθούν σύντομα. Τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται τις διατάξεις καλή τη πίστει», προέτρεψε ο Φόλκερ Τουρκ, χαιρετίζοντας την πρόσφατη απόφαση του Λιβάνου να ενταχθεί στη Σύμβαση της Οτάβας για την Απαγόρευση των Ναρκών.

Η έκθεση, η οποία θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, προειδοποιεί επιπλέον για το γεγονός πως κατά την επταετία πριν από το 2025, οι συνεισφορές στο Εθελοντικό Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Βοήθεια στη Μάχη κατά των Ναρκών έχουν μειωθεί από 125 εκατομμύρια δολάρια σε 46 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.