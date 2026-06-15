Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου αναίρεσε την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου που αποφυλάκισε τον καταδικασθέντα «αρχηγό» της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη.

Το ποινικό τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου έκανε δεκτή την πρόταση του αντεισαγγελέα του Ανωτάτου δικαστηρίου, ο οποίος μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μελέτησε την απόφαση του συμβουλίου πλημμελειοδικών Πειραιά.

Το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά είχε αποφυλακίσει τον Γιωτόπουλο, με το σκεπτικό ότι είχε καλή διαγωγή στη φυλακή, επέστρεφε από τις άδειες που λάμβανε τα τελευταία χρόνια και είχε αποκτήσει διδακτορικό κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του.

Περίπου στις 6 το απόγευμα, κλιμάκιο της αστυνομίας έσπευσε στο σπίτι που διαμένει ο Γιωτόπουλος, προκειμένου να τον οδηγήσουν εκ νέου στη φυλακή.

Ο «Λάμπρος» της 17Ν βγήκε από το σπίτι του στις 6:20 το απόγευμα και μπήκε σε ταξί, μαζί με τη δικηγόρο του, προκειμένου να μεταβεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, η ΕΛ.ΑΣ ήταν εκείνη που αποφάσισε την αναχώρηση του Γιωτόπουλου από το σπίτι με ταξί, διότι φοβήθηκαν ότι θα έκανε σόου μπροστά στα τηλεοπτικά συνεργεία. Στο επόμενο τετράγωνο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τον έβγαλαν από ταξί και τον έβαλαν σε όχημα της ΟΠΚΕ, με το οποίο θα πήγαινε κατευθείαν στις φυλακές.

Το όχημα της ΟΠΚΕ με τον Γιωτόπουλο έφτασε στις φυλακές Κορυδαλλού λίγο μετά τις 6:50, όπου τον περίμενε ο Εισαγγελέας για τα διαδικαστικά.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που επιβιβάστηκε στο ταξί:

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Μεταγωγή στη ΓΑΔΑ και διανυκτέρευση

Στη ΓΑΔΑ θα διανυκτερεύσει απόψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ο οποίος μεταφέρεται εκεί από τις φυλακές Κορυδαλλού όπου μετέβη το απόγευμα μετά την απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου η οποία έκανε δεκτή την αναίρεση του εισαγγελέα που ακύρωσε το βούλευμα για την αποφυλάκισή του . Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία οι αστυνομικές αρχές έλαβαν το απόγευμα την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου για την επιστροφή του Γιωτόπουλου στις φυλακές.

Η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Μετά την αποφυλάκιση του φερόμενου ως «Λάμπρου» της 17Ν, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας έδωσε παραγγελία στον αντεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου να αποφασίσει εάν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί 4 απορριπτικές απαντήσεις, ενώ η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Και στην τελευταία αίτησή του η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα την υιοθέτησε.

Ωστόσο, ο Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της 17Ν, προχώρησε σε έφεση, με το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά να του «ανοίγει» την πόρτα της φυλακής περίπου 1 χρόνο νωρίτερα από τη λήξη της ποινής του. Σημειώνεται, ότι οι πολυϊσοβίτες αποφυλακίζονται μετά από 25 χρόνια πραγματικής έκτισης της ποινής τους.

Η σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς κατά συνέπεια επρόκειτο να αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Πλέον, στη φυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέλφια Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.

Η ανακοίνωση του State Department

Σε ανακοίνωσή του, το State Department επισημαίνει ότι στις 25 Μαΐου ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση κατά της απόφασης για την υπό όρους αποφυλάκισή του, υποστηρίζοντας ότι ο Γιωτόπουλος δεν είχε εκτίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο κράτησης. «Υποστηρίζουμε σθεναρά αυτή την προσπάθεια και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιά να εγκρίνει την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως ηγετικού στελέχους και βασικού καθοδηγητή της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών υπενθυμίζει το αιματηρό αποτύπωμα της οργάνωσης, σημειώνοντας ότι η «17 Νοέμβρη» ευθύνεται για τη δολοφονία τεσσάρων Αμερικανών αξιωματούχων – των Ρίτσαρντ Γουέλς, Τζορτζ Τσάντες, Γουίλιαμ Νορντίν και Ρόναλντ Στιούαρτ – καθώς και ενός Βρετανού στρατιωτικού ακολούθου, ενός στελέχους της τουρκικής πρεσβείας και 16 επιφανών Ελλήνων πολιτών, μεταξύ των οποίων και ο Παύλος Μπακογιάννης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ποινική μεταχείριση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή και τον ρόλο του στις ενέργειες της οργάνωσης. Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο ίδιος δεν έχει αναλάβει ποτέ την ευθύνη για τις πράξεις του ούτε έχει εκφράσει μεταμέλεια.

Η ανακοίνωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας ότι συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειες των απωλειών τους επί δεκαετίες. «Οι άνθρωποί τους έκαναν την ύψιστη θυσία υπηρετώντας το έθνος μας και αξίζουν δικαιοσύνη», υπογραμμίζει το αμερικανικό ΥΠΕΞ.

Η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή ούτε να δικαιολογείται και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να στηρίζει τα θύματα της τρομοκρατίας, συνεργαζόμενη με τους διεθνείς εταίρους της ώστε οι δράστες τέτοιων εγκλημάτων να λογοδοτούν πλήρως για τις πράξεις τους.

Πηγή: skai.gr

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