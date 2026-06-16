Ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο και περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού 6,7 Ρίχτερ που έπληξε νωρίτερα σήμερα την κεντρική Ινδονησία, σύμφωνα με τις αρχές.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος είχε μικρό εστιακό βάθος, εντοπίστηκε νοτιοανατολικά του Παλού, μιας πόλης περίπου 400.000 κατοίκων, πρωτεύουσας της επαρχίας Κεντρικό Σουλαουέσι.

A powerful 6.7-magnitude earthquake struck Central Sulawesi, Indonesia 🇮🇩 (16.06.2026) pic.twitter.com/BhsbwvYY2E — Disaster News (@Top_Disaster) June 16, 2026

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Παλού και στο γειτονικό Σίγκι, αλλά δεν υπήρξε απειλή για τσουνάμι, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής (BMKG).

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Σίγκι, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από το Παλού, ενώ περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν σοβαρά, δήλωσε ο Αμπντούλ Μαχάρι, εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών. Δεκάδες σπίτια σε Παλού, Σίγκι και Παρίγκι Μουτόνγκ έχουν υποστεί ζημιές, όπως επίσης γέφυρες, διοικητικά κτίρια και ένα ξενοδοχείο, συμπλήρωσε ο ίδιος.

A few minutes ago: CCTV footage captures the strong shaking caused by the M6.7 earthquake in Central Sulawesi, Indonesia. pic.twitter.com/FllUYkvYBw — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 16, 2026

Μια κάτοικος του Παλού περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) τη στιγμή του σεισμού: «Ξαφνικά, τρανταχτήκαμε και όλο το σπίτι φάνηκε να τρέμει. Η στέγη έτριζε σαν να επρόκειτο να καταρρεύσει».

«Έτρεξα να πάρω όλα τα παιδιά και να φύγουμε. Παρόλο που ήμασταν αποπροσανατολισμένοι για μια στιγμή, καταφέραμε να βγούμε έξω», συμπλήρωσε η 42χρονη μητέρα.

📹 Vídeo | 🇮🇩 #Terremoto de la Isla #Sulawesi, #Indonesia [6.7 Mw - BMKG]



Momento exacto del #sismo en el interior de un recinto ubicado en la Universitad Tadulako en #Palu, Sulawesi Central (a 43 km del epicentro).



=> Se observan sacudidas localmente violentas en el escenario,… pic.twitter.com/cRqV8qGV7M — SASSLA (@SasslaMx) June 16, 2026

Το αρχιπέλαγος της Ινδονησίας βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Το 2018, περίπου 2.200 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί στο Παλού εξαιτίας σεισμού 7,5 βαθμών που ακολουθήθηκε από τσουνάμι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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