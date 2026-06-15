Μία απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Νοσοκομείο του Ναυπλίου, καθώς μία 55χρονη εργαζόμενη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της, λίγα λεπτά αφού είχε βοηθήσει ένα παιδί βαριά τραυματισμένο να λάβει τις πρώτες βοήθειες και παρά το ότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε.

Οι συγγενείς του μικρού παιδιού και των τεσσάρων ακόμη τραυματισμένων Ρομά δημιούργησαν μεγάλη ένταση και φαίνεται πως η άτυχη γυναίκα δεν άντεξε την πίεση και ξεψύχησε.

Η ΠΟΕΔΗΝ εξέδωσε ανακοίνωση η οποία αναφέρει:

Σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή και αγαπητή συνάδελφο.

Οι ασθενείς και συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο.

Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές.

Σήμερα, λοιπόν, απόγευμα, στο νοσοκομείο Ναυπλίου, μεταφέρθηκαν πέντε Ρομά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε.

Στα επείγοντα υπήρχαν δύο νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους.

Αυτό δεν έφτανε για τους δεκάδες Ρομά οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν και φώναζαν

Από την πίεση δεν άντεξε η 55χρονη συνάδελφος. Έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξης του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε

Έχασε άδικα τη ζωή της. Πριν τρία χρόνια έχασε το παιδί της.

Στη μνήμη του παιδιού, η οικογένεια της εκλιπούσης συναδέλφου αποφάσισε τα χρήματα που συγκέντρωσε από το παιδί της να τα δωρίσει στο νοσοκομείο.

Τραγωδία.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια.

Επιτέλους με τους ασθενείς και συνοδούς που έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη για το προσωπικό των νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας.

Πηγή: skai.gr

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