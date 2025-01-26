Σήμερα ολόκληρη η Ελλάδα, αλλά και χώρες του εξωτερικού «πλημμύρισαν» από πολίτες που πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις μετά το κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, που ζητούν άμεση έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας και απόδοση δικαιοσύνης.

Η υπόθεση των Τεμπών συνεχίζεται να ερευνάται από τον ειδικό εφέτη ανακριτή Λάρισας που έχει ζητήσει σειρά από ανακριτικές ενέργειες.

Οι 5 εκκρεμότητες της έρευνας:

Η πρώτη αφορά την έρευνα που έχει ζητηθεί από το ΕΜΠ προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία της έκρηξης και της φωτιάς που προκλήθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στον ΣΚΑΪ, αρχικά είχε δοθεί διορία 2 μηνών για το πόρισμα. Οι τελευταίες χημικές αναλύσεις έγιναν στις 16 και 19 Δεκεμβρίου και εκτιμάται το επόμενο διάστημα θα δοθεί το πόρισμα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το δεύτερο σημείο της έρευνας, αφορά τα ηχητικά που έχουν συμπεριληφθεί στο φάκελο της δικογραφίας καθώς υπήρχαν καταγγελίες ότι έχει αφαιρεθεί κρίσιμο 11λεπτο. Για το λόγο αυτό έγινε αντιπαραβολή ανάμεσα στο ηχητικό αρχείο που τηρείται στον ΟΣΕ στην Αθήνα και στο αντίστοιχο που τηρείται στον ΟΣΕ Λάρισας. Η διαδικασία αυτή έχει ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, την περασμένη Παρασκευή.

Η τρίτη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες αφορά το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Ωστόσο δεν υπάρχει αισιοδοξία για σαφή αποτελέσματα, γιατί ο σκληρός δίσκος από τον εμπορικό σταθμό της Θεσσαλονίκης δόθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια με 20 μήνες καθυστέρηση. Άρα είναι πιθανόν να μην μπορεί να γίνει ανάκτηση του υλικού.

Η τέταρτη εκκρεμότητα αφορά αίτημα που έχουν υποβάλει 8 οικογένειες θυμάτων για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος δύο κατηγορουμένων της Hellenic Train, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος. Οι συγγενείς ζητούν τη δίωξή τους σε βαθμό κακουργήματος όπως διώκονται και άλλοι 41 κατηγορούμενοι.

Η πέμπτη εκκρεμότητα αφορά τις απολογίες στελεχών του υπουργείου Μεταφορών που αναμένονται στις 30 Ιανουαρίου και 16 Φεβρουαρίου, αντίστοιχα

Πηγή: skai.gr

