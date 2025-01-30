«Δεσμεύομαι ότι μόλις προκύψουν νέα στοιχεία από τα πορίσματα, θα πάρουμε πρωτοβουλία για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας απέναντι σε μια επικίνδυνη κυβέρνηση» διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερθείς στην υπόθεση των Τεμπών.

Όπως ανέφερε σε μήνυμά του, «χθες, είδαμε έναν κυνικό Πρωθυπουργό να μη διστάζει να διαψεύσει ακόμη και τον ίδιο του τον εαυτό», τονίζοντας ότι η «μεταστροφή του δεν είναι αποτέλεσμα ειλικρίνειας, αλλά πολιτικού φόβου που προέκυψε από τις πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις της Κυριακής, που απέδειξαν τον θυμό της ελληνικής κοινωνίας για τον τρόπο που χειρίστηκε την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

«Μας είπε ότι η Βουλή των Ελλήνων δεν διαχειρίστηκε σωστά τη διενέργεια της εξεταστικής επιτροπής, αλλά μας προτείνει για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα τον Πρόεδρο της. Δεσμεύομαι ότι μόλις προκύψουν νέα στοιχεία από τα πορίσματα που αποδεικνύουν ότι εδώ και δύο χρόνια συνειδητά κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, θα πάρουμε πρωτοβουλία για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας απέναντι σε μια επικίνδυνη κυβέρνηση, που και σε αυτή την περίπτωση επέλεξε τη συγκάλυψη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.