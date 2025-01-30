Κακοποίηση 3χρονου: Παρέμβαση εισαγγελέα για τα επεισόδια στα δικαστήρια Ηρακλείου

Ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης ένας 39χρονος άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν την Τετάρτη, έξω από τα Δικαστήρια, με το οργισμένο πλήθος που συγκεντρώθηκε για την απολογία των δύο κατηγορούμενων στην υπόθεση της άγριας κακοποίησης του μικρού Άγγελου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive αργά το βράδυ της Τετάρτης υπήρξε εισαγγελική παραγγελία στην αστυνομία, να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος εκείνων που υποκινούσαν τα επεισόδια.

Το ίδιο βράδυ συνελήφθη ο 39χρονος και σήμερα το πρωί η γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να είναι οι δύο υποκινητές που καλούσαν και διαδικτυακά τον κόσμο στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Επίσης φέρονται να πρωτοστατούσαν και να υποκινούσαν τις αντιδράσεις του εξαγριωμένου πλήθους, στη διάρκεια της πολύωρης παραμονής τους στο κέντρο της πόλης.

Στο ίδιο κρατητήριο το ζευγάρι και ο 39χρονος συλληφθείς για τα επεισόδια

«Συγκάτοικοι» βρέθηκαν, κατά κάποιο τρόπο, στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου οι κακοποιητές του 3χρονου Άγγελου, η 26χρονη μητέρα και ο 44χρονος σύντροφος της, και ο 39χρονος συλληφθείς ως «πρωτεργάτης» για τα όσα ασύλληπτα συνέβησαν μέσα και έξω από τα δικαστήρια. Βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, σε ξεχωριστά κελιά.

Σε φυλακές εκτός Κρήτης θα οδηγηθεί, πιθανότατα, το ζευγάρι καθώς έχει καταστεί σαφές ότι δεν μπορούν να τους δεχθούν για λόγους ασφαλείας σε σωφρονιστικό κατάστημα της Κρήτης. Εκτιμάται ότι αμφότεροι θα μεταφερθούν στον Κορυδαλλό.

Για λόγους ασφαλείας αποφεύγεται να ειπωθεί το παραμικρό για τη μεταγωγή τους, το πότε και το πού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά σε αδικήματα όπως διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βιαιοπραγιών, υποκίνηση σε διατάραξη κοινής ειρήνης, διατάραξη δικαστικής συνεδρίασης και φθορές. Τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για τα παραπάνω αδικήματα και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 39χρονος έχει ποινικό παρελθόν για περιπτώσεις ναρκωτικών, ληστείας και ενδοοικογενειακής βίας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ήταν από αυτούς που μετέδιδαν ζωντανά, μέσα από τα Social Media, τα όσα γίνονταν έξω από τα Δικαστήρια Ηρακλείου.

Χαρακτηριστικό είναι ότι έγινε live μετάδοσή στο TikTok, όπως δείχνει η φωτογραφία παρακάτω, έφτασε να έχει περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια likes.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, εκτός των δύο παραπάνω, από την αστυνομία έγιναν την Τετάρτη άλλες 5 συλλήψεις, με φόντο τα όσα διαδραματίστηκαν έξω από τα Δικαστήρια. Ειδικότερα συνελήφθησαν ένας ενήλικος και δύο ανήλικοι - για τα επεισόδια και τις φθορές που προκλήθηκαν - ενώ είχαμε και δύο συλλήψεις γονέων για παραμέληση εποπτείας των ανηλίκων. Και οι πέντε, με εισαγγελική εντολή, αφέθηκαν λίγο αργότερα, ελεύθεροι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.