Για τη σχέση του με τον σύζυγό του, Τάιλερ Μάκμπεθ και τις πρόσφατες φήμες για κρίση στον γάμο τους μίλησε σήμερα ο Στέφανος Κασσελάκης, καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» , αποδίδοντας μάλιστα τα όσα ακούγονται «είτε από την προπαγάνδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, είτε από πρώην συναδέλφους».

«Οι φήμες περί χωρισμού βγαίνουν επειδή είδαν την επίσκεψή μου στο Παρίσι και ήθελαν να αλλάξουν την ατζέντα. Δεν πήγα μόνος μου στο Παρίσι, με τον Τάιλερ πήγα, απλώς δεν ήταν μαζί μου στις συναντήσεις. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά που γράφονται, αυτά είναι για να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο από τη δουλειά που κάνουμε στο Κίνημα Δημοκρατίας», είπε αρχικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σε αντίδραση της Κατερίνας Καινούριου «θα με τρελάνεις τώρα, σιγά μην ασχολείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν θα χωρίσεις εσυ με τον Τάιλερ», ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας απάντησε:

«Πιστεύω ότι έχουν ένα σύστημα που σπρώχνει και αποπροσανατολίζει κάθε φορά που κάνουμε κάτι σοβαρό και καλό. Δε φταίω εγώ σε αυτό. Εγώ δεν κάνω το ίδιο σε εκείνους. Γιατί να φταίω; Δε φταίω. Εκείνοι φταίνε που δε σέβονται τη δημοκρατία και την ελευθερία του τύπου. Πιστεύω ότι η δημοσιογραφία κατευθύνεται εν μέρει…».

«Μου έδειξε ο Τάιλερ αυτά τα δημοσιεύματα και γελάγαμε, πώς από το πουθενά βγήκε αυτό… Δεν είναι συνομωσία, ξέρω πολύ καλά πως λειτουργεί το σύστημα στην ελίτ της Αθήνας, που θέλει να εππηράζει την κοινή γνώμη και να εξυπηρετεί συμφέροντα στα καρτέλ αυτά, τα οποία εξυπηρετεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με της τράπεζες», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Για να το λήξουμε αυτό το θέμα, είναι κάτι γελοίο και αστείο αυτό που γράφεται για χωρισμό. Έχουμε μια εξαιρετικά αγνή και τρυφερή σχέση… Η σχέση μας είναι δοκιμασμένη, είμαστε μια χαρά και δεν υπάρχει περίπτωση να χωρίσουμε» κατέληξε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα:

