Μια ομάδα ένοπλων ανδρών άρπαξε μια γυναίκα και την κόρη της από ένα κέντρο υγείας στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι η απαγωγή θα οδηγήσει σε περαιτέρω εξάπλωση της επιδημίας του Έμπολα. Το 6χρονο κορίτσι είχε βρεθεί θετικό στον ιό.

Οι δράστες, οπλισμένοι με αγχέμαχα όπλα, εισέβαλαν στην κλινική κοντά στο Μπουτέμπο, στην επαρχία του Βόρειου Κίβου, αργά το βράδυ της Δευτέρας και άρπαξαν τη γυναίκα και το παιδί. Η αστυνομία δεν διευκρίνισε ποιο ήταν το κίνητρό τους.

Το συμβάν αυτό υπογραμμίζει πως η έλλειψη μέτρων ασφαλείας και η καχυποψία απέναντι στους υγειονομικούς υπονομεύουν τις προσπάθειες για τον έλεγχο της επιδημίας. Στο ανατολικό Κονγκό έχουν σημειωθεί κατ’ επανάληψη επιθέσεις εναντίον του ιατρικού προσωπικού και πολλές φορές έχουν διακοπεί οι προσπάθειες των γιατρών να εντοπίσουν τις επαφές των ασθενών και να απομονώσουν τα ύποπτα κρούσματα.

«Μέχρι τώρα δεν έχουμε βρει τα δύο άτομα που αναζητούμε. Απευθύνουμε έκκληση να πάνε όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε ένα κέντρο θεραπείας για τον Έμπολα επειδή η επιστροφή τους στην κοινότητά τους μπορεί να επιδεινώσει την υγεία τους και, ακόμη χειρότερα, να μεταδοθεί η ασθένεια στους συγγενείς τους», είπε ο Δρ Λουμπάμπο Μαμπόκο Γκαστόν, ο αρμόδιος για τη διαχείριση της επιδημίας στο Βόρειο Κίβου.

Ο γιατρός είπε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε από την επίθεση στο ιατρικό κέντρο, το οποίο δεν φυλασσόταν από αστυνομικούς ή στρατιώτες. Πρόσφατα σημειώθηκαν και άλλες επιθέσεις, εναντίον ομάδων που έχουν αναλάβει την ασφαλή ταφή των θυμάτων, στη γειτονική επαρχία Ιτούρι.

Στο Βόρειο Κίβου έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα 67 επιβεβαιωμένα κρούσματα του Έμπολα και 38 θάνατοι. Το 90% των κρουσμάτων προέρχεται από την επαρχία Ιτούρι.

Πηγή: skai.gr

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