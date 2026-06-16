Ο Παναθηναϊκός προσφέρει τριετές συμβόλαιο ύψους 5 εκατ. στον Ομπράντοβιτς

Μετά το τέλος εποχής του Εργκίν Αταμάν, ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται σε αναζήτηση νέου τεχνικού, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αποτελεί τον διακαή πόθο των «πράσινων» για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του σερβικού Μέσου, "Mozzart Sport", το «τριφύλλι» έχει καταθέσει πρόταση στον 66χρονο τεχνικό για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με αποδοχές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ!

Μάλιστα, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός φαίνεται πως περιμένει άμεσα την απάντηση του Σέρβου προπονητή ώστε να ξεκαθαρίσει άμεσα η υπόθεση. Άλλωστε, ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς είχε ξεκαθαρίσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους πως θα εξετάσει το μέλλον του και θα αποφασίσει για την επόμενη ομάδα της σπουδαίας καριέρας του μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν και με ομάδες που δεν θα έχουν εν ενεργεία τεχνικό.

Από τη δική του πλευρά ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως θέλει να ολοκληρώσει άμεσα τη μεγάλη επιστροφή του Ζοτς μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, όντας ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου.

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