Σε ανακοίνωση της η Hellenic Train επαναλαμβάνει ότι το 12ο και το 13ο βαγόνι της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε στα Τέμπη ήταν κενά.

Στον απόηχο της χθεσινής συνέντευξης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η HellenicTrain με σημερινή της ανακοίνωση δηλώνει πως έχει ήδη παραδώσει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα στις αρμόδιες αρχές με γνώμονα την πλήρη διαλεύκανση της τραγωδίας στα Τέμπη και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, με διαφάνεια και υπευθυνότητα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η εταιρεία σημειώνει ότι «με γνώμονα την πλήρη διαλεύκανση της τραγωδίας στα Τέμπη, η Hellenic Train επαναλαμβάνει τη σταθερή της δέσμευση για συνεργασία, από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, με απόλυτη διαφάνεια και υπευθυνότητα σε κάθε αρμόδια αρχή».

Όλη η ανακοίνωση της εταιρείας:

Με σεβασμό στο αίτημα των οικογενειών των θυμάτων και της κοινωνίας για την αλήθεια, η εταιρεία συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η εταιρεία έχει ήδη παραδώσει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα στις αρμόδιες αρχές και έχει απαντήσει σε κάθε σχετικό ερώτημα. Το θέμα του φορτίου της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας 63501 έχει ήδη διευκρινιστεί, στο πλαίσιο της Ερώτησης 2506/03.03.2023, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων»

Τι μετέφερε η αμαξοστοιχία;

Η σύνθεσή της περιλάμβανε 13 βαγόνια, εκ των οποίων:

Τα τρία πρώτα, που εκτροχιάστηκαν, μετέφεραν πλατιά προϊόντα ελασματοποίησης από σίδηρο (λαμαρίνες).

Τα υπόλοιπα δέκα περιείχαν εμπορευματοκιβώτια με:

Παρασκευάσματα διατροφής (4ο – 7ο βαγόνι)

Μπύρες (8ο – 9ο βαγόνι)

Σύρματα από σίδηρο (10ο – 11ο βαγόνι)

Κενά εμπορευματοκιβώτια (12ο – 13ο βαγόνι)

Σύμφωνα με τα τηρούμενα αρχεία της εταιρείας μας και κατά δήλωση του πελάτη/διαμεταφορέα, το περιεχόμενο των σφραγισμένων εμπορευματοκιβωτίων, όπως προβλέπεται από τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς για τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων, έχει αποτυπωθεί λεπτομερώς στο φύλλο σύνθεσης και έχει τεθεί στη διάθεση των αρχών.

Η Hellenic Train θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, με διαφάνεια και υπευθυνότητα».

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε εκδώσει ανακοίνωση λίγες ημέρες μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα (9 Μαρτίου 2023), στην οποία ανέφερε ακριβώς τα ίδια για το φορτίο των βαγονιών.

Η σημερινή ανακοίνωση της Hellenic Train έρχεται μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στον Alpha. Ερωτηθείς ο κ. Μητσοτάκης σχετικά με το ενδεχόμενο να υπήρχε παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία απάντησε: «Προφανώς με αυτά που γνωρίζω σήμερα, δεν θα έλεγα αυτά που είπα» (σ.σ. για την αναφορά του 15 μέρες μετά το δυστύχημα ότι η αμαξοστοιχία δεν μετέφερε τίποτα ύποπτο).

Και συμπλήρωσε: «Η αμαξοστοιχία αυτή ήταν της Hellenic Train. Αν η Hellenic Train μας διαβεβαιώνει ότι σε αυτή την αμαξοστοιχία δεν υπήρχε τίποτε πέραν αυτών που γνωρίζαμε και προέκυψε κάτι άλλο, η ευθύνη βαρύνει πρωτίστως αυτή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.