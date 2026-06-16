«Πλησίαζε επικίνδυνα»: Η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι ρωσική φρεγάτα στη Μάγχη έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά γιοτ

Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι ρωσική φρεγάτα στη Μάγχη προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά προς βρετανικό γιοτ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το πλήρωμα της ρωσικής φρεγάτας «Admiral Grigorovich» στη Μάγχη εντόπισε το γιοτ «Bright Future» υπό βρετανική σημαία, το οποίο κινούνταν σε επικίνδυνη πορεία προσέγγισης.

Όπως υποστηρίζει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το πλήρωμα της φρεγάτας προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με το γιοτ, χωρίς όμως να λάβει καμία απάντηση.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, για να προσελκύσει την προσοχή του σκάφους, η φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες σήμανσης, ωστόσο το γιοτ συνέχισε να πλησιάζει επικίνδυνα.

Μετά τη μείωση της απόστασης στα 150 μέτρα, ο κυβερνήτης του «Admiral Grigorovich» προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά, με αποτέλεσμα το γιοτ υπό βρετανική σημαία να αλλάξει πορεία.

Πηγή: skai.gr

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