Το μήνυμα του Νίστρουπ στον κόσμο: «Ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν μαζί - Πάμε ΠΑΟ»

Ο Παναθηναϊκός της νέας σεζόν χτίζεται από τον Γιάκομπ Νίστρουπ και τους ανθρώπους των «πράσινων», με τον Δανό τεχνικό να είναι από τη Δευτέρα (15/06) στην Αθήνα.
Το «τριφύλλι» αφού αρχικά δημοσίευσε ένα video του 38χρονου από το προπονητικό κέντρο στη συνέχεια ανέβασε άλλο ένα, αυτή τη φορά, με το πρώτο μήνυμα του Νίστρουπ στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
«Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού. Ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν μαζί. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Πάμε ΠΑΟ»! ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίστρουπ.
Coach Neestrup has a message for you guys 🔊 #Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/1XiKL4MKch— Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 16, 2026
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