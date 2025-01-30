Πύργος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» μαθητή (Φωτογραφίες)

Στο νοσοκομείο του Πύργου μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί ένας μαθητής 13 ετών από τον Πύργο ο οποίος τραυματίστηκε όταν έπεσε μέσα σε τρύπα που άνοιξε όταν υποχώρησε η άσφαλτος από την έντονη κακοκαιρία της νύχτας, στην περιοχή της κεραίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, ο μαθητής πήγαινε στο σχολείο του με τα πόδια όταν ξαφνικά… βρέθηκε στο κενό.

Στην οδό Ροφιά, που οδηγεί προς το 3ο Δημοτικό και 4ο Γυμνάσιο της πόλης, υποχώρησε το οδόστρωμα την ώρα που περπατούσε ο μαθητής με αποτέλεσμα να πέσει μέσα στην τρύπα.

Μαθητές αλλά και γονείς που πήγαιναν τα παιδιά τους στο σχολείο αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και έσπευσαν σοκαρισμένοι να βοηθήσουν τον 13χρονο ο οποίος είχε “εγκλωβιστεί” στην τρύπα.

Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου μετέφερε το παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου – για προληπτικούς λόγους, και πλέον αναρρώνει στο σπίτι του.

Σοκαριστική είναι και η περιγραφή γονέα που εκείνη την ώρα πήγαινε τα παιδιά του στο σχολείο και έσπευσε να βοηθήσει τον 13χρονο… Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει:

«…το ότι ζούμε από θαύμα σε αυτή τη χώρα, είναι δεδομένο. […] Ακόμα σοκαρισμένος είμαι, πηγαίνοντας στο σχολείο τα παιδιά, είδα στο δρόμο μια τσάντα και μια ομπρέλα,και δίπλα ένα παιδί μέσα στη τρύπα να φαίνεται μόνο το κεφαλάκι του και να μη μπορεί να βγει από μέσα. Τον έπιασα αγκαλιά και τον έβγαλα από μέσα, χτυπημένο (ευτυχώς ελαφρά), και πολύ σοκαρισμένο, σε σημείο να μη θυμάται το τηλέφωνο της μητέρας του, για να την ειδοποιήσω. Ρε ούτε τα βασικά δε μπορείτε να κάνετε; […]».

