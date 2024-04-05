Της Ιωάννας Μάνδρου

O κύκλος της ηθικής δικαίωσης των συγγενών για τους νεκρούς της τραγωδίας στα Τέμπη, που συγκλόνισε και συγκλονίζει το πανελλήνιο, άνοιξε με την εκδίκαση της πρώτης αγωγής στο Πρωτοδικείο της Αθήνας.

Η αγωγή που αφορά στο αίτημα αποζημίωσης, ηθικής φύσεως, για ένα ελεγκτή που έχασε τη ζωή του στο φρικτό δυστύχημα κατατέθηκε από συγγενικά του πρόσωπα. Το αίτημα τους είναι ο καθένας να αποζημιωθεί με 240 χιλιάδες ευρώ για την ηθική βλάβη και την ψυχική οδύνη, συνολικά πάνω από ένα εκατομμύριο καθώς οι συγγενείς που προσέφυγαν είναι πέντε άτομα.

Κατά τη συζήτηση της αγωγής κατέθεσε ως μάρτυρας ως πραγματογνώμονας για λογαριασμό των συγγενών του άτυχου ελεγκτή ο Επαμεινώνδας Μπούρας.

Ο μάρτυρας εξήγησε πως έγινε το τραγικό δυστύχημα, ποιες οι ευθύνες του μοιραίου σταθμάρχη και των λοιπών που είχαν αρμοδιότητα εκείνο το βράδυ ενώ αναφέρθηκε και στη μη υλοποίηση της περίφημης σύμβασης 717 τονίζοντας πως αν ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού σιδηροδρόμου είχε γίνει, το ανθρώπινο λάθος που συνέβη, δεν θα είχε τα ίδια αποτελέσματα.

Σε ότι αφορά τις υποψίες ότι στην εμπορική αμαξοστοιχία ενδέχεται να μεταφερόταν κάποια εύφλεκτη ύλη που χειροτέρεψε τις τραγικές συνθήκες του δυστυχήματος, ο πραγματογνώμονας είπε ότι η σχετική έρευνα οφείλει να συνεχιστεί για να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι ύλη ήταν αυτή και πόσο συνετέλεσε, αν πράγματι συνετέλεσε στο μέγεθος της τραγωδίας.

Πάντως, η πρώτη αγωγή συγγενών θυμάτων για τα Τέμπη, εκτιμάται, ότι δεν θα είναι η μόνη, καθώς και άλλοι θα προσφύγουν δικαστικά για να έχουν έστω μια ηθικής τάξεως δικαίωση μέσω αποζημιώσεων. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν σημαντικό να μην επαναληφθεί και στα Τέμπη η ιστορία με το Μάτι όπου οι συγγενείς των θυμάτων προσφεύγουν για αποζημιώσεις, δικαιώνονται και το δημόσιο ασκεί, έστω και τυπικά εφέσεις, ταλαιπωρώντας αυτούς του χαροκαμένους και τους πραγματικά καμένους ανθρώπους, αντί να παραιτηθεί κάθε ένδικου μέσου...

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

