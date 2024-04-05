Στο νοσοκομείο της Λαμίας με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκε πριν από λίγο μία 27χρονη Γερμανίδα που είχε τραυματιστεί χθες σε δύσβατη περιοχή στους Δελφούς και απεγκλωβίστηκε σήμερα νωρίς το πρωί.

Όλα ξεκίνησαν χθες το απόγευμα όταν η νεαρή τουρίστρια έφυγε από τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και κινήθηκε σε μία δύσβατη περιοχή προς το χωριό Κρόκι, για να θαυμάσει τη θέα του Ελαιώνα αλλά και του Κρισαίου Κόλπου που ανοίγεται μπροστά.

Σύμφωνα με τους πυροσβέστες σε κάποιο σημείο έπεσε και χτύπησε στο πρόσωπο, μπόρεσε όμως να ενημερώσει μέσω του 112 την Πυροσβεστική και από τότε ξεκίνησε μία ολόκληρη επιχείρηση στην οποία μετείχαν 18 πυροσβέστες και μία ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ που έφτασε εκεί από την Λαμία.

Οι πυροσβέστες μπόρεσαν και την εντόπισαν αρχικά, διαπίστωσαν ότι είναι καλά στην υγεία της αλλά επειδή είχε πέσει βαθύ σκοτάδι εκτίμησαν ότι μία προσπάθεια μετακίνησής της τη νύχτα θα ήταν επικίνδυνη. Έτσι λοιπόν όλα ξεκίνησαν με το πρώτο φως της ημέρας με την ορειβατική ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ να κινείται προς το σημείο απεγκλωβίζοντάς την.

Πριν από λίγο το ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος που μετείχε στις επιχειρήσεις την μετέφερε αρχικά στο ΚΕΥΠ και από εκεί την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και βρίσκεται στο νοσοκομείο για τις πρώτες εξετάσεις.

