Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Κηφισού καθώς ξεκίνησε η έξοδος των Αθηναίων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στο ανοδικό ρεύμα από το ύψος της λαχαναγοράς του Ρέντη προς το ύψος της γέφυρας Αχαρνών.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Κόμβο Μεταμόρφωσης.

Επίσης πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στον Πειραιά και συγκεκριμένα στο λιμάνι από την ακτή Μιαούλη προ την Κόνωνος, στην Αλιπέδου, την Δ. Γούναρη και την Εθνικής Αντιστάσεως.

Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στον Σκαραμαγκά.

Σημειώνεται ότι από σήμερα το μεσημέρι βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα της τροχαίας σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο.

Τα μέτρα της Τροχαίας θα είναι αυξημένα από σήμερα Παρασκευή 15 Μαρτίου έως και την Καθαρά Δευτέρα (18/3) στο σύνολο του οδικού δικτύου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.