Θλίψη είχε προκαλέσει τον περασμένο Σεπτέμβριο η καταστροφή του προσκυνήματος και της πεζογέφυρας της Αγίας Παρασκευής, μέσα σε ένα ειδυλλιακό τοπίο στην κοιλάδα των Τεμπών, από την κακοκαιρία Daniel.

Στην πεζογέφυρα προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές με αποτέλεσμα η πρόσβαση στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής να μην είναι ασφαλής. Επίσης, η κατάσταση της γέφυρας επιβάλλει τη λήψη πρόσθετων, προληπτικού χαρακτήρα μέτρων ασφαλείας ώστε να απαγορευθεί η τυχόν προσπάθεια πιστών να προσεγγίσουν το προσκύνημα.

Το θέμα ανακινήθηκε μετά από αναφορές πολιτών, με αποτέλεσμα στις 8 Ιανουαρίου να παρέμβει ο διευθύνων την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Λάρισας ζητώντας από τον Δήμο Τεμπών τη διενέργεια αυτοψίας και παράλληλα, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών, τη λήψη μέτρων ώστε για λόγους ασφαλείας να αποτραπεί η πρόσβαση των πολιτών.

Ωστόσο, η εισαγγελική παρέμβαση για αυτοψία στην πεζογέφυρα αποκάλυψε ότι οι ευθύνες για την αποκατάστασή της της έχουν γίνει «μπαλάκι» ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο Δήμος Τεμπών, η Κτηματική Υπηρεσία, η ΕΥΔΕ, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και Υπουργείο Μεταφορών δηλώνουν πως η πεζογέφυρα «δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων τους».

Άσχετα με το ποιος θα αναλάβει τελικά την επισκευή του έργου και ενώ δεν έχει απαντηθεί ακόμη το «ιδιοκτησιακό» καθεστώς πέντε μήνες μετά την καταστροφή, η κατάσταση της πεζογέφυρας παραμένει επικίνδυνη.

Δημόσιες υπηρεσίες και αυτοδιοικητικοί φορείς ο ένας μετά τον άλλο δηλώνουν αναρμόδιοι για την πεζογέφυρα, το ένα πέδιλο της οποίας (από την πλευρά του προσκυνήματος) «πατάει» στη ζώνη απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ, ενώ το άλλο πέδιλο (από την πλευρά της παλιάς εθνικής οδού) «πατάει» σε ιδιοκτησία της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου.

