Συνεχίζονται οι έκτακτες κρίσεις ανωτάτων αξιωματικών - Οι λίστες

Μετά τη σημερινή απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την τοποθέτηση των Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων, Αντιπτεράρχων, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων διαμορφώνεται ως εξής:

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Στρατηγός Δημήτριος Χούπης (έως σήμερα Διοικητής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου)

Αρχηγός ΓΕΣ: Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης (έως σήμερα Διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού-ΑΣΔΥΣ)

Αρχηγός ΓΕΝ: Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας (έως σήμερα Αρχηγός Στόλου)

Αρχηγός ΓΕΑ: Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης (έως σήμερα Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης)

Διοικητής 1ης Στρατιάς: Αντιστράτηγος Δημόκριτος Κωνσταντάκος (έως σήμερα Διοικητής Δ' Σώματος Στρατού)

Αρχηγός Στόλου: Αντιναύαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης (έως σήμερα Διοικητής Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης-νεοπροαχθείς)

Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας: Αντιπτέραρχος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος (έως σήμερα Διευθυντής Δ' Κλάδου ΓΕΑ-νεοπροαχθείς)

Διοικητής Δ' Σώματος Στρατού: Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος (έως σήμερα Επιτελάρχης ΓΕΣ)

Διοικητής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου: Αντιστράτηγος Προκόπιος Μαυραγάνης (νεοπροαχθείς)

Υπαρχηγός ΓΕΣ: Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης (παραμένων)

Διοικητής Γ' Σώματος Στρατού/NRDC-GR: Αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης (νεοπροαχθείς)

Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ: Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος (έως σήμερα Διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων-νεοπροαχθείς)

Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ: Υποπτέραρχος Κωνσταντίνος Ζολώτας (έως σήμερα Επιτελάρχης ΑΤΑ)

Επιθεωρητής Αναδιοργάνωσης Στρατού Ξηράς στο ΓΕΕΘΑ-Συντονιστής Σύστασης Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών-Διοικητής Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (από ενεργοποίησή της): Αντιστράτηγος Μιχαήλ Κλουβάς (νεοπροαχθείς)

Επιτελάρχης ΓΕΣ: Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής (νεοπροαχθείς)

Διοικητής ΑΣΔΕΝ: Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου (νεοπροαχθείς)

Γενικός Επιθεωρητής Στρατού-Διοικητής Δόγματος Εκπαίδευσης: Αντιστράτηγος Σπυρίδων Αλφαντάκης (έως σήμερα Διοικητής Σχολής Εθνικής Άμυνας)

Διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ): Αντιστράτηγος Δημήτριος Μπολομύτης (νεοπροαχθείς)

Διοικητής Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ): Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαρδέλλης (νεοπροαχθείς)

Διοικητής Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ): Αντιναύαρχος Χαρίλαος Παπαδημητρίου (παραμένων)

Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ: Αντιπτέραρχος Κωνσταντίνος Κλενιάτης (έως σήμερα Επιτελάρχης ΔΑΥ-νεοπροαχθείς)

Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΥ): Υποπτέραρχος Απόστολος Χόρτης (έως σήμερα Διευθυντής Α' Κλάδου ΓΕΑ)

Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος στη Στρατιωτική Επιτροπή του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος στην Ευρωπαική Ένωση (ΣΑ/ΣΕΒΑΣ - ΣΑ/ΕΕ): Αντιστράτηγος Πέτρος Δεμέστιχας (παραμένων).

