Τέμπη: Κατά του εισιτηρίου των 15 ευρώ για τη συναυλία 26 οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών

Είκοσι έξι οικογένειες υπογράφουν την ανακοίνωση που εκδόθηκε από γονείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, μετά τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το εισιτήριο των 15 ευρώ. Οι οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους πως η συναυλία πρέπει να γίνει αφιλοκερδώς.

"Όσοι ενεργούν εξ ονόματος των οικογενειών των θυμάτων και απευθύνονται στο κοινό, επιβάλλεται πρώτα να ενημερώνουν, να λαμβάνουν υπόψη την γνώμη τους και να έχουν τη συναίνεσή τους όταν αναφέρονται σε αυτές" σημειώνεται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

"Εμείς οι οικογένειες θυμάτων των Τεμπών είμαστε αντίθετοι με τους όρους προσέλευσης του κοινού στη Συναυλία στο Καλλιμάρμαρο στις 11/10/24. Πιστεύουμε ότι η ευαισθητοποίηση του κόσμου στον αγώνα μας για δικαίωση δεν έχει εισιτήριο. Δεν χρειαζόμαστε την οικονομική στήριξη κανενός. Μας αρκεί η ηθική συμπαράσταση της ελληνικής κοινωνίας. Ο αγώνας μας είτε μεμονωμένα είτε από κοινού είναι τους τελευταίους 19 μήνες δίχως τυμπανοκρουσίες, διαρκής και ουσιαστικός από την πρώτη στιγμή που συντελέστηκε το έγκλημα. Είμαστε σαφώς αντίθετοι σε οποιοδήποτε εκδήλωση με εισιτήριο που αφορά τους ανθρώπους μας. Ο εισπρακτικός χαρακτήρας της συναυλίας δυστυχώς αλλοιώνει το συμβολισμό της εκδήλωσης ο οποίος δεν πρέπει να είναι άλλος από την αλληλεγγύη για τον αγώνα μας. Όσοι ενεργούν εξ ονόματος των οικογενειών των θυμάτων και απευθύνονται στο κοινό, επιβάλλεται πρώτα να ενημερώνουν, να λαμβάνουν υπόψη την γνώμη τους και να έχουν τη συναίνεσή τους όταν αναφέρονται σε αυτές.

Οι οικογένειες:

Νικολάου Πλακιά

Δημητρίου Πλακιά

Βασιλείου Κατσάρα - Νικολάου Ζήση

Δημητρίου Μπέζα

Ελευθεριάδη Θεοδώρου

Ελισάβετ Εγούτ

Χρήστου Βλάχου- Βαίου Βλάχου - Σαμάνθας Βλάχου

Νικολάου Χατζηβασιλείου

Αγγέλου Μασσαλή

Δημήτρης Μπουρνάζης - Αθανασία Μπουρνάζη

Δημητρίου Κουτσόπουλου

Λαζάρου Πορφυρίδη

Διονυσίου Γεωργιάδη

Αναστασίου Ταχμαζίδη

Κωνσταντίνου Τσίντζα - Σεϊτανίδου Θεοδώρας

Σωτηρίου Μήτσκα

Γεωργίου Καρακώστα

Diana's Bozo

Μαρίας Κυριακίδου

Βασιλικής Χατζηχαραλάμπους - Γκέκα

Ρούλας Τζοβάρα

Ευαγγέλου Τσιώμα

Νικολάου Ναλμπάντη

Αντώνιος Ψαρόπουλος

Ηλίας Παπαγγελής

Άλμα Λάτα"

