Αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας το οποίο έφτασε 11.00 το πρωί στον Λίβανο, απογειώνεται αυτή τώρα, με 60 Έλληνες και Κύπριους πολίτες. Συγκεκριμένα πρόκειται για 22 Έλληνες και 38 Κύπριοι που απεγκλωβίστηκαν από την Βηρυτό. Το αεροσκάφος αναμένεται να φτάσει περίπου στις 15.30 στην Ελευσίνα.

«Ενημερώθηκα σε πραγματικό χρόνο στο ΕΘΚΕΠΙΧ από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη για την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης απεγκλωβισμού από την Βηρυτό 38 υπηκόων της Κυπριακής Δημοκρατίας και 22 υπηκόων της Ελληνικής Δημοκρατίας & την είσοδο του αεροσκάφους C -130 της Πολεμικής Αεροπορίας στο FIR Λευκωσίας. Συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν στην επιχείρηση.», ανέφερε σε ανάρτησή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ενημερώθηκα σε πραγματικό χρόνο στο ΕΘΚΕΠΙΧ από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη για την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης απεγκλωβισμού από την Βηρυτό 38 υπηκόων της Κυπριακής Δημοκρατίας και 22 υπηκόων της Ελληνικής Δημοκρατίας & την είσοδο του αεροσκάφους C -130 της… pic.twitter.com/Ckprx77jAM — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 3, 2024

O υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε ανακοινώσει προχθες στην πλατφόρμα Χ ότι είχε σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα και ότι η ελληνική Πολεμική Αεροπορία θα διαθέσει μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 για τον απεγκλωβισμό και υπηκόων της Κύπρου από τον Λίβανο.

«Κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία θα διαθέσει μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 για τον απεγκλωβισμό υπηκόων της Κύπρου από τον Λίβανο.»

Κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας @PalmasVasilis, σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία θα διαθέσει μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 για τον απεγκλωβισμό υπηκόων της Κύπρου από τον Λίβανο. pic.twitter.com/7BpyxdVsph — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 1, 2024

Σε ετοιμότητα δύο C-130

Υπενθυμίζεται πως σε ετοιμότητα βρίσκονται δύο C-130 για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων πολιτών από τον Λίβανο όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας ενόψει της συνεδρίασης το απόγευμα του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μεταξύ άλλων, εξετάσθηκε η συνδρομή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην επιχείρηση απεγκλωβισμού Κυπρίων πολιτών από τον Λίβανο.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε επίσης το ενδεχόμενο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων σε επιχείρηση απεγκλωβισμού Ελλήνων πολιτών από τον Λίβανο, εφόσον χρειαστεί και αποφασίσθηκε να βρίσκονται σε ετοιμότητα δύο επιπλέον μεταγωγικά αεροσκάφη C- 130.

Για τον ίδιο λόγο δόθηκε εντολή από την αρμόδια ηγεσία να τεθούν σε ετοιμότητα Μονάδες Επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού, μεταξύ των οποίων Μονάδες Επιφανείας με δυνατότητα μεταφοράς πολιτών.

Εξετάσθηκε τέλος το ζήτημα της εφαρμογής των επιχειρησιακών σχεδίων συνδρομής στον απεγκλωβισμό Ελλήνων πολιτών από την ευρύτερη περιοχή με κάθε διαθέσιμο μέσο, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.