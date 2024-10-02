Τέμπη: Εξώδικο από τη Μαρία Καρυστιανού στους Νίκο και Δημήτρη Πλακιά

Εξώδικο στους Νίκο και Δημήτρη Πλακιά, γονείς της Θώμης της Χριστίνας και της Αναστασίας, δίδυμες αδελφές και ξαδέλφη αντίστοιχα, που έχασαν τη ζωή τους στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, έστειλε η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών και μητέρα της 20χρονης Μάρθης, που έχασε, επίσης, τη ζωή της κατά την σύγκρουση των δύο τρένων.

Αφορμή της διαμάχης ήταν η διοργάνωση συναυλίας από τον Σύλλογο στο Καλλιμάρμαρο με εισιτήριο 15 ευρώ.

Σύμφωνα με την κα Καρυστιανού, ο ορισμός αντιτίμου για τη συναυλία αποφασίστηκε προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για τους δικαστικούς αγώνες των οικογενειών των θυμάτων στο εξωτερικό.

Ο Νίκος Πλακιάς καθώς και άλλοι συγγενείς των θυμάτων εξέφρασαν δημόσια την αντίθεσή τους ως προς το να γίνει συναυλία με αντίτιμο.

«Θα ήθελα να απευθυνθώ και να ρωτήσω σε κάποιον από όλους τους προέδρους των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας να μας πούνε : Ποσό κοστίζει μια επιθετική προσφυγή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια ; Έτσι από απορία; Εγώ γνωρίζω όπως και όλοι οι δικηγόροι των οικογενειών. Θα ήθελα όμως να μάθει και ο κόσμος από κάποιους ουδέτερους», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά στο X.

Με αφορμή τα παραπάνω, η Μαρία Καρυστιανού έστειλε εξώδικο τόσο σε εκείνον όσο και στον αδερφό του, Δημήτρη, στο οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων πως «από την πρώτη στιγμή που εμφανιστήκατε στο προσκήνιο, εσείς και η μικρή ομάδα που φαίνεται να ταυτίζεται με τις απόψεις σας ως σήμερα, προκαλέσατε διχασμό, αμφιβολίες για τις πραγματικές προθέσεις όλων και την τάση να νεμηθείτε τη συλλογική δράση, κατά τρόπο που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ή δε θέλετε ή δεν μπορείτε να κατανοήσετε και να υπηρετήσετε τους στόχους που έχουμε θέσει δημιουργώντας τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών, του οποίου νομίζω δεν έχετε καν μπει στον κόπο να διαβάσετε το καταστατικό».

«Η Μάνα των Τεμπών έστειλε εξώδικα στην οικογένεια που έχασε τρία παιδιά. Ντρέπομαι. Πώς θα βρεθείς με τη Σοφία και τη Μάρθα στα δικαστήρια; Πώς θα τις αντικρίσεις;» απάντησε μεταξύ άλλων με νέα ανάρτησή του στο X ο κος Πλακιάς στην κ. Καρυστιανού.

