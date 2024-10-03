Φαστφουντάδικο στη Λάρισα γιορτάζει με τζάμπα γύρο για όλους

Γνωστή αλυσίδα fastfood στη Λάρισα κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας στην πόλη και το γιορτάζει με μία φιέστα - υπερπαραγωγή στην κεντρική πλατεία της πόλης και τζάμπα γύρο για όλους.

Σύμφωνα με το onlarissa, οι ιδιοκτήτες θα κάνουν αύριο το βράδυ μια μεγάλη συναυλία στην πλατεία Ταχυδρομείου με καλεσμένους γνωστούς καλλιτέχνες και παρουσιαστή τον Θέμη Γεωργαντά(!).

Την ίδια ώρα, τα τρία καταστήματα της αλυσίδας στο κέντρο θα προσφέρουν δωρεάν γύρο σε όλους για δύο ώρες, 7 με 9 το βράδυ, όσο θα διαρκεί η συναυλία.

Έτσι, ή γιορτάζεις ή δεν γιορτάζεις.

Φωτ. αρχείου



Πηγή: skai.gr

