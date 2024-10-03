Οκτώ Ρουμάνοι, οπαδοί της Στεάουα Βουκουρεστίου, που μετέβαιναν στη Θεσσαλονίκη ενόψει του αποψινού αγώνα με τον ΠΑΟΚ για το Europa League, συνελήφθησαν στον Προμαχώνα Σερρών, διότι κατείχαν ένα μαχαίρι και μία πτυσσόμενη ράβδο.

Οι οκτώ Ρουμάνοι, 31 έως 54 ετών, επέβαιναν σε όχημα τύπου βαν, το οποίο έφτασε χθες το απόγευμα στον συνοριακό σταθμό και εισήλθε στο ελληνικό έδαφος. Εκεί, οι επιβαίνοντες υποβλήθηκαν σε ελέγχους από αστυνομικούς του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου Προμαχώνα και εντοπίστηκαν τα παραπάνω όπλα.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί Αθλητισμού, όπως επίσης για βία κατά υπαλλήλων, καθώς προέβαλαν αντίσταση κατά τη σύλληψή τους. Όλοι οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών.

Στο μεταξύ, κατά τους ίδιους ελέγχους συνελήφθη ένας ακόμη Ρουμάνος οπαδός της ίδιας ομάδας, ο οποίος επέβαινε σε άλλο όχημα και στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Πηγή: skai.gr

