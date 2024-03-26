Με χρηματική εγγύηση 700 χιλιάδων ευρώ, και απαγόρευση εξόδου από την χώρα, αφέθηκε ελεύθερος ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε στην Ευρωπαία Ανακρίτρια για την σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ για κρίσιμα έργα στο σιδηροδρομικό δίκτυο, υπόθεση για την οποία είναι υπόλογοι ενώπιον της Δικαιοσύνης συνολικά 23 κατηγορούμενοι.

Ο τρίτος κατηγορούμενος από την ΕΡΓΟΣΕ που απολογήθηκε σήμερα Τρίτη στην Ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάππα έφυγε από τα δικαστήρια ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου, αλλά και την υποχρέωση -εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος- να καταβάλει ποσό εγγυοδοσίας 700 χιλιάδων ευρώ. Για την ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου μετά την απολογία του, ομονόησαν Ανακρίτρια και η αρμόδια εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου, που υπογράφει τα κατηγορητήρια που έχουν συνταχθεί για την επίμαχη σύμβαση μετά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας .

Έχουν προηγηθεί οι δύο πρώτες απολογίες κατηγορουμένων, που είχαν την επίβλεψη των επίμαχων έργων από την πλευρά της ΕΡΓΟΣΕ, στους οποίους επιβλήθηκε συνολική χρηματική εγγύηση 1,1 εκατομμυρίων ευρώ (600 και 500 χιλιάδων ευρώ) .

Να σημειωθεί ότι για την επίμαχη σύμβαση, η μη εκτέλεση του αντικειμένου της οποίας, κατά τις δικαστικές αρχές, επέδρασε στο δυστύχημα στο 'Αδενδρο και στην τραγωδία των Τεμπών, καλούνται σε απολογία ενώπιον της κ. Σαλάππα συνολικά 14 κατηγορούμενοι από την ΕΡΓΟΣΕ , 4 από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και 5 στελέχη της κοινοπραξίας που ανέλαβε το έργο.

Οι απολογίες θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες και όπως εκτιμάται, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στα τέλη Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

