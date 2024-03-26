Πρόγραμμα αναβάθμισης των πεζοδρομίων της πόλης υλοποιεί ο δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για προσβασιμότητα σε όλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του δήμου, από την αρχή του έτους και μέχρι τις 10 Μαρτίου, έχουν αναβαθμιστεί και ανακατασκευαστεί πεζοδρόμια συνολικής έκτασης 4.951 τ.μ., έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση 3.410 τ.μ. κοινόχρηστων χώρων και πλατειών και έχει γίνει άρση επικινδυνότητας πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων, έκτασης 1.026 τ.μ, με τοπικές παρεμβάσεις.

Αναλυτικά, ως προς την αναβάθμιση-ανακατασκευή πεζοδρομίων:

Οδός Δικαιάρχου: Ολοκληρωμένα: 584 τ.μ. Υπόλοιπο προς ολοκλήρωση: 381 τ.μ. Το έργο σε εξέλιξη.

Οδός Σοφοκλέους: Ολοκληρωμένα: 1.245 τ.μ. Υπόλοιπο προς ολοκλήρωση: 190 τ.μ. Το έργο σε εξέλιξη.

Οδός Φαίδρου: Ολοκληρωμένο έργο: 249 τ.μ.

Ως προς την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων-πλατειών:

Οδός Κάλβου: Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου και πεζοδρομίων: 2.750 τ.μ. (στο πλαίσιο του έργου της «Ανάπλαση των οδών Κάλβου και Δέγλερη»). Το έργο σε εξέλιξη.

Οδός Ι. Πάγκα: Διαπλάτυνση πεζοδρομίου: 160 τ.μ. Το έργο σε εξέλιξη.

Πλατεία Αγίας Ειρήνης: Ανάπλαση πλατείας (1η φάση): 370 τ.μ. (στο πλαίσιο του έργου «Ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου»). Το έργο σε εξέλιξη.



