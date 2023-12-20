Παράταση έως τις 29 Φεβρουαρίου για τα τέλη κυκλοφορίας αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει την παράταση στην αποπληρωμή των τελών κυκλοφορίας για δύο μήνες, εξαντλώντας τα περιθώρια που της δίνονται για την εκτέλεση του πρωϋπολογισμού.

Πηγή: skai.gr

