Παράταση έως τις 29 Φεβρουαρίου για τα τέλη κυκλοφορίας αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει την παράταση στην αποπληρωμή των τελών κυκλοφορίας για δύο μήνες, εξαντλώντας τα περιθώρια που της δίνονται για την εκτέλεση του πρωϋπολογισμού.
Πηγή: skai.gr
- Επεισόδια στου Ρέντη: Ταυτοποιούνται και ζητούν να ενταχθούν σε προστασία μαρτύρων - Αναμένονται τουλάχιστον 40 συλλήψεις
- Ιερά Σύνοδος: Διαφωνεί με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία - Τι αναφέρει σε εγκύκλιό της
- Παράταση της λειτουργίας της πλατφόρμας της πρώτης αρωγής για τις πλημμύρες έως τις 12 Ιανουαρίου 2024
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.