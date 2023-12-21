Με πύρινο λόγο υπερασπίστηκε τον θεσμό της πατροπαράδοτης, Ορθόδοξης, ελληνικής οικογένειας, ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας, κκ Συμεών κατά τη διάρκεια της ομιλίας του χθες, στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Ωδείου της Μητρόπολης.

Ο Μητροπολίτης ζήτησε σε ένονο ύφος «σεβασμό» στην ελληνική Οικογένεια τονίζοντας ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αγαπάνε και δεν απορρίπτουν κανέναν αλλά απαιτούν σεβασμό στον συντηρητισμό τους.

«Να χαίρεσαι την πρόοδό σου, να χαίρεσαι το σκοτάδι της προόδου σου. Είμαστε και θα μείνουμε συντηρητικοί, σ’αρέσει; Αμα σ’αρέσει και άμα σου κάνει… Αγαπάμε την οικογένεια και σεβόμαστε του πάντες αλλά απαιτούμε να μας σέβονται και να μη μας κοροϊδεύουν. Φτάνει πια ως εδώ! Να αφήσουν τις Αμερικανιές, εδώ είναι Ελλάδα!»

Λάβρος, ο μητροπολίτης συνέχισε τον λόγο του: «Βρήκαμε τώρα θεωρίες, δεν τολμάμε να πούμε μια κουβέντα και αμέσως «ομοφοβικός!». Αμάν πια, μας έχετε τυφλώσει με την ψευτοπρόοδό σας, που είδαμε που έχει οδηγήσει την ανθρωπότητα».

Επίσης, κάλεσε τους Έλληνες να μείνουν «όρθιοι, ενωμένοι, συντηρητικοί, παραδοσιακοί, με αγάπη και αισιοδοξία».

Πηγή: skai.gr

