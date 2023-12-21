Πιερρακάκης: Βάζουμε τα πιο αυστηρά κριτήρια για τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΙ - Το Yale θα μπορεί να κάνει μεταπτυχιακό στο ΕΚΠΑ

«Τα κριτήρια λειτουργίας των Μη Κρατικών-Μη Κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, που θα ιδρυθούν ως παραρτήματα μεγάλων και καταξιωμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού σε συνεργασία με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, θα είναι τα πιο αυστηρά στην Ευρώπη. Καλώ όλους να εξετάσουν και να συγκρίνουν τα αντίστοιχα κριτήρια των άλλων χωρών και θα διαπιστώσουν από μόνοι τους του λόγου το αληθές» τόνισε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο που ήδη χαρακτηρίζεται ως μία «ιστορική μεταρρύθμιση» και εμφανίζεται να έχει κατακτήσει την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας.

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ως λόγους για αυτήν την εξέλιξη «το γεγονός πως είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν ισχύει αυτή η τάξη πραγμάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την προοπτική να αναστρέψουμε το brain drain τόσο εκπαιδευτικά όσο και οικονομικά και την τεράστια ευκαιρία να γίνει η Ελλάδα ένα περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο, όπως η Κύπρος, με τεράστιες ωφέλειες για την εκπαίδευση, την κοινωνική κινητικότητα και την οικονομία».

Ο υπουργός Παιδείας επέμεινε στην προτεραιότητα του δημοσίου πανεπιστημίου στην κυβερνητική λογική και διευκρίνισε: «Θα δείτε από το σώμα του νομοσχεδίου μόλις τεθεί σε δημόσια διαβούλευση πως το μεγαλύτερο μέρος του αφορά στα δημόσια ιδρύματα, επειδή εκεί ρίχνουμε κυρίως το βάρος μας, τόσο από πλευράς χρηματοδότησης όσο και από τις θεσμικές τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για να λειτουργήσει στη σύγχρονη εποχή το πανεπιστημιακό αυτοδιοίκητο.

Επιχορηγούμε τα δημόσια ΑΕΙ με πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ -θα έλεγα έναν δεύτερο προϋπολογισμό- και ταυτόχρονα λύνουμε όλες τις θεσμικές ανορθογραφίες που τα κρατούν δέσμια, επειδή θέλουμε ένα ελεύθερο δημόσιο πανεπιστήμιο, όπως ανέφερε και στη Σύνοδο των Πρυτάνεων την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο ελεύθερο από τη γραφειοκρατία που το κρατάει δέσμιο και ταυτόχρονα επιδιώκουμε τη διεθνοποίησή του μέσα από μια σειρά συνεργασιών».

Για τον κ. Πιερρακάκη, η δυνατότητα ξένων πανεπιστημίων να ιδρύουν στην Ελλάδα τμήματα μεταπτυχιακών ή προπτυχιακών σπουδών είναι «κοινωνικό αίτημα μετά από χρόνια απομόνωσης» και ταυτόχρονα «θα συνδεθεί με τις πλέον αυστηρές προϋποθέσεις για την ίδρυση και τη λειτουργία τους με επιβλέπουσα Αρχή την ανεξάρτητη Αρχή για τη Δημόσια Εκπαίδευση, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να θέτει η ίδια όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας αυξημένους σε σχέση με αυτές που έχει τυχόν υιοθετήσει η αντίστοιχη Αρχή της χώρας προέλευσης του ξένου ιδρύματος. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς πως τα ξένα πανεπιστήμια που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συνεργαστούν με δημόσια ελληνικά παίζουν το αναμφισβήτητο κύρος τους σε αυτήν τη συνεργασία».

«Με τουλάχιστον τρεις σχολές και 30 καθηγητές με διδακτορικό και δημοσιεύσεις, αλλά και τις αντίστοιχες βασικές κτηριακές υποδομές -δεν μπορεί ένα ξένο ΑΕΙ να στεγάζεται σε έναν όροφο- δημιουργούμε το αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία αυτών των Μη Κρατικών-Μη Κερδοσκοπικών ΑΕΙ και σε επίπεδο υποδομών», συμπλήρωσε ο υπουργός.

Για να καταδείξει τη σημασία αυτής της μεταρρύθμισης, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε σε ένα άρθρο του Φρίντμαν από το 2010 στους New York Times, στο οποίο ο διάσημος επιστήμονας υποστήριζε, εν μέσω μνημονίων για την Ελλάδα, «μη δίνετε τόση σημασία στα spread και σε ανάλογες μετρήσεις. Κοιτάξτε τι κάνουν οι νέοι στην Ελλάδα. Αν φεύγουν για το εξωτερικό μαζικά πουλήστε ελληνικά ομόλογα, αν όμως μένουν στη χώρα ή επιστρέφουν τότε αγοράστε ελληνικά ομόλογα».

Για τις τυχόν συνταγματικές ενστάσεις που πιθανόν να κατατεθούν, ο υπουργός υποστήριξε: «Κάνουμε μια ασφαλή και μελετημένη κίνηση. Ήδη σχεδόν το σύνολο των συνταγματολόγων έχει εκφραστεί θετικά, μερικοί διατύπωσαν την άποψη πως μπορούσαμε να προχωρήσουμε και παραπέρα. Η συνταγματικότητα αλλαγών που έχουν ήδη συντελεστεί, όπως τα μεταπτυχιακά προγράμματα και τα Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που ήδη λειτουργούν με χρηματικό αντίτιμο, έχει ήδη κριθεί. Σε κάθε περίπτωση είμαστε αισιόδοξοι για τη συνταγματικότητα της μεταρρύθμισης και επιμένουμε σε μια δυναμική ερμηνεία του Συντάγματος, όπως άλλωστε συμβαίνει σε μια σειρά άλλες περιπτώσεις».

Ο κ. Πιερρακάκης απέκλεισε κάθε πιθανότητα από αυτήν τη μεταρρύθμιση να προκύψουν σχολές κατώτερων προσδοκιών και εξήγησε πως «αυτό είναι αδύνατο να γίνει λόγω των κριτηρίων ίδρυσης και λειτουργίας που θα εγκριθούν». Διατύπωσε, δε, το ερώτημα «γιατί να μη μπορεί η Ελλάδα να γίνει ένα παγκόσμιο κέντρο για σπουδές φιλοσοφίας ή μαθηματικών», επιμένοντας ότι «δεν γίνεται να δίνουμε συνεχώς μάχες οπισθοφυλακής, όπως συμβαίνει με την αντιπολίτευση, αυτό πρέπει να τελειώσει».

Τέλος, για τις αιτιάσεις που διατυπώνονται από διάφορες πλευρές, ο υπουργός επεσήμανε πως «η συζήτηση που χρειάζεται να γίνει δεν είναι στο αν θα το κάνουμε ή όχι, αλλά στο πώς θα το κάνουμε. Δείτε τι συνέβη στην Κύπρο, όπου όλα τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένου του ΑΚΕΛ, στήριξαν την πρωτοβουλία. Θα καλέσουμε όλους σε στήριξη της πρωτοβουλίας αυτής και εκτιμούμε πως θα προκύψουν εποικοδομητικές συνθέσεις, είναι άλλωστε κοινωνικό αίτημα αυτή η μεταρρύθμιση».

«Το Yale θα μπορεί να έρθει στην Ελλάδα για να συνεργαστεί με ένα δημόσιο ίδρυμα και να ιδρύσει το παράρτημά του, αυτό να είναι ξεκάθαρο» κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.