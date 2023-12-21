Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ: Μείωση 30% στις εκκρεμείς συντάξεις - Είναι κάτω από 25.000 οι αιτήσεις

Μείωση 30% στις εκκρεμείς συντάξεις έχει επιτευχθεί από τον Ιούλιο, όπως τόνισε ο υπουργός Εργασίας Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

Απαντώντας σε σχετική μαρτυρία συνταξιούχου που έγινε στις kataggelies@skai.gr σύμφωνα με την οποία λαμβάνει 360 ευρώ το μήνα και αναμένει χρόνια την έκδοση της σύνταξης, ο υπουργός είπε ότι στις 18:00 το απόγευμα σε εκδήλωση παρουσιάζονται όλα τα πεπραγμένα του ΕΦΚΑ, κατά το πρώτο εξάμηνο της θητείας του αλλά και τα επόμενα τρία χρόνια.

«Είχα πει στις προγραμματικές μου δηλώσεις ότι στόχος μου είναι οι εκκρεμείς συντάξεις να πάνε κάτω από τις 30.000 στο τέλος του χρόνου και σήμερα είμαστε κάτω από τις 25.000», υπογράμμισε και πρόσθεσε «τις παραλάβαμε 38.000 τις εκκρεμείς αιτήσεις και καταφέραμε μείωση 30% για τις κύριες συντάξεις.

Αναφορικά για τις επικουρικές ο υπουργός Εργασίας είπε ότι ήταν 68.000 και τώρα είναι 42.000 οι εκκρεμείς. «Με το ΦΕΚ που εκδίδεται σήμερα, μπορεί να μειωθούν κατά 16.000 οι εκκρεμείς που αφορούν τις επικουρικές», κατέληξε.

