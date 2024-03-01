Την αναστολή της αποχής από τις ποινικές δίκες, και συνέχιση της αποχής από τις υποθέσεις των τραπεζών και των funds, προτείνει στους 63 δικηγορικούς συλλόγους της χώρας η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Για την πρόταση θα αποφανθούν τα διοικητικά συμβούλια των κατά τόπους δικηγορικών συλλόγων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ολομέλεια, συνεκτιμώντας το γεγονός της ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου του χρόνου της εφαρμογής των διατάξεών του, αποφάσισε:

Να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας την αναστολή της αποχής των μελών τους από τις ποινικές δίκες.

Να διοργανώσει εκδηλώσεις στην έδρα κάθε δικηγορικού συλλόγου, στις οποίες θα προσκληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι επαγγελματικοί φορείς και η τοπική κοινωνία, προκειμένου να επισημανθούν τα προβλήματα που πρόκειται να αναδειχθούν από την εφαρμογή των νέων διατάξεων.

Παράλληλα, η ολομέλεια εμμένει στην από 23.2.2024 απόφασή της για αποχή από την έκδοση διαταγών πληρωμής και τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (Funds) μέχρι 31.3.2024.

Παράλληλα, η ολομέλεια «εκφράζει για μία ακόμη φορά την αντίθεσή της στις διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που υπακούουν στα κελεύσματα του ποινικού λαϊκισμού και αποτελούν οπισθοδρόμηση για το ποινικό δίκαιο» και προσθέτει ότι «η εφαρμογή των διατάξεων αυτών θα δημιουργήσει ανεπιεική αποτελέσματα, τα οποία σύντομα θα βρουν απέναντι την ελληνική κοινωνία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.