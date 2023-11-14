Χειρόφρενο τραβούν οι οδηγοί ταξί, διαμαρτυρόμενοι για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Τα ταξί θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου από τις 09.00 το πρωί έως τις 16.00 το απόγευμα.

Θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας από τη Λεωφόρο Αθηνών προς το Υπουργείο Οικονομικών και στην συνέχεια προς το Υπουργείο Μεταφορών και θα κατατεθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας. Η προσυγκέντρωση ορίστηκε για τις 09.30 το πρωί, στην συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και Λεωφόρου Αθηνών.

Για τις 22 Νοεμβρίου κήρυξαν 24ωρη απεργία.

Σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) επισημαίνει πως «η κυβέρνηση αγνόησε προκλητικά όλα τα επιχειρήματα των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων και προχωρά στην υλοποίηση του σχεδίου Πισαρίδη κλείνοντας το μάτι σε πολυεθνικές εταιρίες και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους».

Χαρακτηρίζει το σχέδιο νόμου «χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση», συμπληρώνοντας ότι «η κυβέρνηση αυτή έχει προγραμματιστεί για να υπαλληλοποιήσει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αναρτήθηκε σήμερα το πρωί στην ιστοσελίδα opengov.gr, το Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΄΄Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής΄΄.

Η κυβέρνηση αγνόησε προκλητικά όλα τα επιχειρήματα των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων και προχωρά στην υλοποίηση του σχεδίου Πισαρίδη κλείνοντας το μάτι σε πολυεθνικές εταιρίες και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Αυτό το νομοσχέδιο είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά το προεδρείο του ΣΑΤΑ δικαιώθηκε. Η κυβέρνηση αυτή έχει προγραμματιστεί για να υπαλληλοποιήσει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Με οριζόντια μέτρα τσουβαλιάζουν 750.000 εργαζόμενους, θεωρώντας τους εκ προοιμίου φοροφυγάδες. Έχουν το θράσος να κομπάζουν για τα 600 εκατομμύρια που θα κερδίσει το κράτος από αυτά τα μέτρα. Ποιόν κοροϊδεύουν;

Το ΣΑΤΑ απορρίπτει κάθε λέξη από το φορολογικό νομοσχέδιο της ντροπής και καλεί τους ταξιτζήδες σε έναν αγώνα δίχως αύριο.

Τι μας λένε; Ότι από τα 200 δις του ελληνικού ΑΕΠ, η φοροδιαφυγή είναι της τάξεως των 600 εκατομμυρίων και με αυτό το νομοσχέδιο την μηδενίζουμε; ΝΤΡΟΠΗ.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα έχουν εξασφαλισμένη την επιτυχία. Να μην το λέτε επιχειρείν τότε κ. Χατζηδάκη, να το λέτε επιτυχείν…

Αφού απαγορεύεται η ζημιά σε μια ατομική επιχείρηση γιατί δεν εφαρμόζετε την ίδια τακτική με τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις πολυεθνικές τύπου Uber ; Γιατί σε αυτές παρέχετε φορολογική ασυλία κ. Χατζηδάκη; Γιατί τους επιτρέπετε να παράγουν κέρδη στην χώρα μας και να μην πληρώνουν ούτε σεντ; Η απάντηση είναι απλή. Γιατί αυτοί είναι οι εταίροι της κυβέρνησης και όχι ο ελληνικός λαός.

Το ΣΑΤΑ απορρίπτει κάθε λέξη από το νομοσχέδιο-ντροπή και καλεί όλους τους ταξιτζήδες σε έναν αγώνα δίχως αύριο. Στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία τα εξής:

- • Αρχίζουμε με στάση εργασίας την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου από τις 09.00 το πρωί έως τις 16.00 το απόγευμα. Θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας από τη Λεωφόρο Αθηνών προς το Υπουργείο Οικονομικών και στην συνέχεια προς το Υπουργείο Μεταφορών και θα κατατεθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας. Η προσυγκέντρωση ορίστηκε για τις 09.30 το πρωί, στην συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και Λεωφόρου Αθηνών.

- • Συμμετοχή των ταξί στην 24ωρη απεργία που θα κάνουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι στις 22 Νοεμβρίου».

Πηγή: skai.gr

