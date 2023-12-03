Σε δύο επαναλαμβανόμενες 48ωρες πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις, αρχής γενομένης από αύριο Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των οδηγών ταξί και αγοραίων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί και Αγοραίων(Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α), αντιδρώντας στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί και Αγοραίων αποφάσισε να προχωρήσει από αύριο Δευτέρα 4/12/23 και ώρα 5:00 π.μ. και μέχρι και την Παρασκευή στις 5:00 π.μ. σε δύο επαναλαμβανόμενες 48ωρες πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η Ομοσπονδία καλεί όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία της χώρας να προβούν σε οποιαδήποτε κινητοποίηση κρίνουν απαραίτητη, πλέον της απεργίας.

«Κανένα ταξί στο δρόμο, πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι ο κλάδος μας καταστρέφεται» επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της.

Υπενθυμίζεται, πως το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι με ομόφωνη απόφαση όλων των παρατάξεων την κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων στις 5 & 6 Δεκεμβρίου, πραγματοποιώντας 48ωρη απεργία και εκφράζοντας «την οργή και την αγανάκτηση χιλιάδων αυτοκινητιστών για την φοροληστρική επίθεση της κυβέρνησης».

Μάλιστα με σημερινή ανακοίνωση του το ΣΑΤΑ, αποσαφήνισε ότι τα ταξί της Αττικής θα κυκλοφορούν τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου.

Οι ιδιοκτήτες ταξί της Αττικής θα απεργήσουν στις 5 και 6 Δεκεμβρίου.

«Το υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο είναι μια απροκάλυπτη πρόθεση εξόντωσης κάθε μορφής ατομικής επιχειρηματικότητας. Είναι ωμή δολοφονία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των αξιών που υποτίθεται ότι παρέχει μια δημοκρατική χώρα στους πολίτες της» αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

