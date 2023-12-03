Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Θα πρέπει να επανεξετάσετε την πορεία της ζωής σας και να βρείτε την βαθύτερη αιτία της απογοήτευσης που σας έχει κυριεύσει. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσετε να πάρετε χρήσιμα μαθήματα για το μέλλον. Έχετε ταλέντα και ικανότητες, αλλά πολύ συχνά δεν τα χρησιμοποιείτε όπως και όπου πρέπει. Σήμερα είναι μια από αυτές τις μέρες, που οι ενέργειες σας ή η παθητικότητα σας θα σας βλάψει. Έχετε τον νου σας…

Ταύρος

Η νίκη που θα καταγράψετε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί Πύρρειος, μια και από την μια θα είστε ενθουσιασμένοι, από την άλλη όμως θα συνειδητοποιήσετε, ότι εξαιτίας της νίκης σας αυτής μάλλον χάσατε έναν καλό φίλο… Η οικογενειακή σας ζωή θα σας απασχολήσει επίσης κατά την διάρκεια της μέρας, μια και υπάρχει μια ένταση που σας αποσπά την προσοχή από τις υποχρεώσεις σας. Χειριστείτε τις καταστάσεις με υπομονή και διπλωματία για να επιλυθούν εν τη γενέσει τους.

Δίδυμοι

Συνειδητοποιείτε ότι έχετε χάσει αρκετά πράγματα το τελευταίο διάστημα και αυτό μπορεί να σας ρίξει ψυχολογικά. Κοιτάξτε όμως με αισιοδοξία το μέλλον και τοποθετήστε σε ρεαλιστικές βάσεις τις επιδιώξεις σας. Η μέρα υπόσχεται δώρα για σας που δεν θα πρέπει να τα αγνοήσετε. Δεν είναι κατ’ ανάγκη οικονομικά τα οφέλη, αλλά μπορεί να είναι μια εξαιρετική συμβουλή από αγαπημένο πρόσωπο ή η στήριξη κάποιων στα επαγγελματικά σας σχέδια.

Καρκίνος

Μια απογοήτευση σε συναισθηματικό επίπεδο μπορεί να φέρει η μέρα… Άτομο που θεωρούσατε ότι θρέφετε αμοιβαία συναισθήματα θα αποκαλυφθεί σήμερα και θα σας πληγώσει η διπροσωπία του. Δυσκολία με τα οικονομικά σας, χρήματα που περιμένατε δεν θα έρθουν τελικά. Υπομονή και μην το βάζετε κάτω. Η αναποφασιστικότητα σας ίσως σας κάνει να κλείσετε μια πόρτα που με κόπο είχατε ανοίξει, και να το μετανιώσετε στο μέλλον

Λέων

Με αποφασιστικότητα θα επιμονή θα καταφέρετε να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας και να ωθήσετε την καριέρα σας στην ανοδική πορεία που δικαιούστε. Έχετε μεγάλες προσδοκίες, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, η πραγματικότητα ωστόσο θα έρθει να σας προσγειώσει απότομα. Και κάποια πρόσθετα έσοδα που μπορεί να προκύψουν δεν θα είναι άξια λόγου…

Παρθένος

Η επικοινωνία σας κυρίως με τον σύντροφό σας ευνοείται. Ανοίξτε την καρδιά σας και πείτε του πως αισθάνεστε για εκείνον. Η ειλικρίνεια πάντοτε κερδίζει…

Ίσως είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ηρεμήσετε και να αδειάσετε το μυαλό σας από τα χίλια βάσανα που το ταλαιπωρούν. Χρειάζεστε ανάπαυση και χαλάρωση που θα σας βοηθήσει να ξαναβρείτε τον εαυτό σας.

Ζυγός

Θα υπάρξει ένα κλίμα φιλοσοφικής διάθεσης και σύγχυσης συναισθημάτων, που θα σας κάνουν να νιώσετε ευαίσθητοι, και μια τάση να προσφέρετε. Αφοσιωθείτε στην εργασία σας και μην ξοδεύετε χρήματα άσκοπα. Επωφεληθείτε από τις επαγγελματικές σας γνωριμίες. Η μέρα είναι ιδανική να προωθήσετε τα σχέδια σας

Σκορπιός

Συναισθηματική και οικονομική ασφάλεια χαρακτηρίζουν την μέρα σας, που σας επιτρέπει να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις ευλογίες που έχετε. Μια θετική μέρα για εσάς, με πάρα πολύ ενέργεια και μια γενικότερη διάθεση να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας. Φροντίστε την φυσική σας κατάσταση, εντάσσοντας λίγη άσκηση στο πρόγραμμα σας. Μην ξεχνάτε όμως να παρέχετε την βοήθεια σας στους λιγότερο τυχερούς…

Τοξότης

Αισθάνεστε πολύ καλά, ισορροπημένοι, χαρούμενοι, σχεδόν ευτυχισμένοι! Απολαύστε την ανέφελη μέρα σας και διαφυλάξτε την σαν κόρη οφθαλμού για τις πιο απαιτητικές στιγμές του μήνα που έρχονται… Μετά από πολλή και σοβαρή σκέψη αποφασίζετε να θέσετε τέρμα σε κάτι που σας δημιουργούσε άγχος και ανησυχία. Πετάξτε από την ζωή σας ότι αισθάνεστε ότι δεν είναι άξιο διατήρησης και επικεντρωθείτε στα ωφέλημα.

Αιγόκερως

Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουνε! Με κάποια αφορμή που θα σας δοθεί σε ανύποπτο χρόνο θα κάνετε ένα συναισθηματικό ταξίδι στο παρελθόν σας και ιδίως στην παιδική σας ηλικία… Κάτι νέο ωστόσο εμφανίζεται στην ζωή σας και την κάνει λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Για κάποιους ίσως να είναι ένα νέο ταλέντο που έρχεται στην επιφάνεια, για άλλους μια νέα φιλική ή ερωτική γνωριμία.

Υδροχόος

Θα πρέπει να αποφασίσετε ότι εσείς είστε εκείνος που χαράζει την πορεία της ζωής σας και να μην επιτρέπετε στους γύρω σας να σας βγάζουν από τον δρόμο σας. Θα πρέπει να αντιδράσετε δυναμικά σε όσους σας πετάξουν το γάντι, για να υπερασπιστείτε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα, αλλά και να θέσετε σαφή όρια σε όσους έχουν την διάθεση να σας αμφισβητήσουν.

Ιχθείς

Λίγο στενάχωρη η μέρα σας, με μια πιθανότητα να υπάρχει στον ορίζοντα, να δοθεί τέλος σε μια σχέση σας, φιλική ή συναισθηματική. Ίσως να μην μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο υπό τις παρούσες συνθήκες. Μην δίνετε σημασία στα σχόλια και τα κουτσομπολιά που μπορεί να γίνονται σε βάρος σας, γιατί και την μέρα σας θα χαλάσετε, και το δίκιο σας δεν θα το βρείτε. Επικεντρωθείτε στην δουλειά σας.

