Τα βραβεία του «Αγρότη της Χρονιάς» απονεμήθηκαν χθες σε εκδήλωση στην πόλη της Ξάνθης.

Τα βραβεία απευθύνονται στο σύνολο των αγροτών και των συλλογικών σχημάτων της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα, με επίμονη αναζήτηση εκείνων που ξεχωρίζουν για την οργάνωση, τον επαγγελματισμό και την καινοτομία.

Στόχος του Αγρότη της Χρονιάς είναι η ηθική επιβράβευση σύγχρονων επαγγελματιών, γεωργών και κτηνοτρόφων, όπως επίσης και η ανάδειξη προσώπων, πρωτοβουλιών, και καλών πρακτικών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και τη βελτίωση των όρων ζωής στην ελληνική ύπαιθρο.

ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ



Πρότυπο ψηφιακού αγρότη, ο Μιλτιάδης Χαρένης από τη Νέα Γωνιά Χαλκιδικής (κεντρική φωτο), είναι για το 2023 ο «Αγρότης της Χρονιάς» κερδίζοντας το ετήσιο βραβείο του θεσμού.

Από μικρό παιδί ο κ. Χαρένης ξεκίνησε να ασχολείται με την καλλιέργεια της γης βοηθώντας τον πατέρα του. Σήμερα, στα 51 του χρόνια αποτελεί πρότυπο σύγχρονου ψηφιακού αγρότη – επιχειρηματία, ο οποίος από το 2018 εφαρμόζει τις πιο καινοτόμες λύσεις γεωργίας ακριβείας σε μια εκμετάλλευση που αριθμεί περί τα 4.000 στρέμματα.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ



Ο 30χρονος Μιχάλης Κυριακίδης από τον Πετεινό Ξάνθης, ήταν ο φετινός νικητής του «Κτηνοτρόφου της Χρονιάς» για 2023. Συνεχιστής μιας οικογενειακής παράδοσης ο Μιχάλης Κυριάκιδης έφτιαξε μια σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα βασιζομένη σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Σήμερα, το κοπάδι του ανέρχεται στα χίλια ζώα με την παραγωγή γάλακτος να ανέρχεται στους 300 τόνους ετησίως.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Σε μια δραστήρια γυναίκα από τα Πομακοχώρια της Ξάνθης, την Ζουμπούλ Ζουφλιέ, απονεμήθηκε φέτος η τιμητική διάκριση της χρονιάς, στο πλαίσιο της ετήσιας απονομής των βραβείων του «Αγρότη της Χρονιάς».

Η κ. Ζουφλιέ από το ορεινό χωριό Άλμα του δήμου Μύκης Ξάνθης τιμήθηκε για την συνεχή και διαρκή προσπάθειά της στην καπνοκαλλιέργεια.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ



Η Αγγελική Γανίδου από τη Λεύκη Ξάνθης τιμήθηκε φέτος από το θεσμό του «Αγρότη της Χρονιάς» με το βραβείο της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην αγροτική παραγωγή. Από πολύ μικρή ηλικία στην καλλιέργεια της γης η κ. Γανίδου καλλιεργεί σήμερα χίλια στρέμματα σε καλαμπόκι, βαμβάκι, ηλιόσπορο, σιτάρι, ακτινίδια και ελιές.



ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ



Το ετήσιο βραβείο για την Συλλογική Προσπάθεια της χρονιάς κέρδισε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου. Με έτος ίδρυσης το 1916, με 835 παραγωγούς – μέλη και με κύριο είδος τα χαρακτηριστικά κόκκινα μήλα, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς είδε φέτος εγκαταστάσεις, δρόμους και υποδομές να δέχονται βαρύ πλήγμα από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Μαγνησία. Ωστόσο, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι του συνεταιρισμού όταν παρέλαβαν το βραβείο, η ενότητα, η συλλογικότητα, το όραμά τους και η θέληση, ήταν τα στοιχεία εκείνα που τους κράτησαν όρθιους ώστε να συνεχίσουν την προσπάθεια.

Η απονομή των βραβείων είναι ημέρα γιορτής για όλους τους αγρότες και φέρνει πιο κοντά την ανήσυχη αγροτική κοινωνία με επίλεκτα μέλη της επιστημονικής κοινότητας, στελέχη του τραπεζικού κλάδου, παράγοντες της αγοράς αγροτικών μηχανημάτων, τεχνοκράτες των αγροτικών εφοδίων, αναλυτές, συμβούλους, μελετητές, πολιτικούς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και στελέχη της δημόσιας διοίκησης.

