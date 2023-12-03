1854: Εξέγερση χρυσωρύχων στην Αυστραλία, με 20 νεκρούς. Το περιστατικό, που θα μείνει γνωστό ως «Eureka Stockade», θα συμβάλει στη σφυρηλάτηση της εθνικής συνείδησης των Αυστραλών.

1907: Αποχή από τα μαθήματα αποφασίζουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, διαμαρτυρόμενοι για το υποχρεωτικό του μαθήματος της Γυμναστικής («Γυμναστικά»).

1912: Διεξάγεται η Ναυμαχία της Έλλης. Ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης κατατροπώνει τον τουρκικό στόλο στη θαλάσσια περιοχή των Στενών των Δαρδανελίων.

1944: Πέφτει η πρώτη σφαίρα στα Δεκεμβριανά, μία από τις μελανότερες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας. 28 νεκροί και περίπου 100 τραυματίες, είναι ο τραγικός απολογισμός των αιματηρών επεισοδίων που συνοδεύουν τη διαδήλωση προς το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος.

1963: Στην Ελλάδα, αποφασίζεται ότι τα διδακτικά βιβλία θα διανέμονταν δωρεάν στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και των Γυμνασίων.

1967: Οι τελευταίες μονάδες της ελληνικής μεραρχίας, η οποία εστάλη στην Κύπρο επί Γεωργίου Παπανδρέου, εγκαταλείπουν το νησί και το αφήνουν ανυπεράσπιστο, σε εφαρμογή της Συμφωνίας Παπαδόπουλου - Τσαγλαγιαγκίλ.

Γεννήσεις



1911: Νίνο Ρότα, ιταλός συνθέτης, που «έντυνε» μουσικά τις ταινίες του Φεντερίκο Φελίνι. (Θαν. 10/4/1979)

1930: Ζαν Λικ Γκοντάρ, γάλλος σκηνοθέτης, ο επονομαζόμενος και «πάπας της νουβέλ βαγκ». (Θαν. 13/9/2022)

1948: Όζι Όσμπορν, βρετανός τραγουδιστής, ηγέτης του χέβι μέταλ συγκροτήματος «Black Sabbath».

Θάνατοι



311: Διοκλητιανός, ρωμαίος αυτοκράτορας. (Γεν. 22/12/244)

1894: Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, σκωτσέζος συγγραφέας. («Το Νησί των Θησαυρών», «Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ») (Γεν. 13/11/1850)

1988: Πάνος Γαβαλάς, έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. (Γεν. 26/10/1926)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.