Τα στοιχεία που αντλούν οι Αρχές από τα κινητά των Κροατών χούλιγκαν - Τι δείχνει το GPS Ελλάδα 07:25, 16.08.2023

Η ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δεδομένων των κινητών μπορεί να ρίξει φως στο ποιοι προσκάλεσαν τους χούλιγκαν και ποιοι είναι οι οργανωτές της επίθεσης