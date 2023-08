ΑΕΚ: Είπε το «ναι» η UEFA για ενός λεπτού σιγή στο γήπεδο της Ντιναμό στη μνήμη του Μιχάλη Αθλητικά 15:52, 15.08.2023 linkedin

Η UEFA αποδέχθηκε το αίτημα της ΑΕΚ για να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην αναμέτρηση με τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, στη μνήμη του αδικοχαμένου φίλου της Ένωσης, Μιχάλη Κατσουρή