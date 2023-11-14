Τα «αρπακτικά» της Μυκόνου πίσω από τις διαρρήξεις σε βίλες στην Kρήτη

Ούτε …κρητικός ιχνηλάτης δεν θα εντόπιζε τα κλοπιμαία που είχαν ξεφορτωθεί σε πλαγιά του συνδετήριου δρόμου Χερσονήσου-Σταλίδας μέλη της σπείρας που μέσα στο καλοκαίρι είχε διαπράξει, όπως γράψαμε νωρίτερα σωρεία διαρρήξεων σε πολυτελείς βίλες στις οποίες διέμεναν ευκατάστατοι τουρίστες.

Κι όμως αστυνομικοί του Α.Τ. Χερσονήσου κατάφεραν, «ιχνηλατώντας» την περιοχή, να εντοπίσουν, σε απόσταση περίπου μισού χιλιομέτρου από βίλα στη οποία είχαν εισβάλλει οι διαρρήκτες, κάποια κλεμμένα αντικείμενα. Ήταν κυρίως ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. πανάκριβο λαπ-τοπ) που για τους δράστες ήταν αδιάφορες αφού στόχευαν αποκλειστικά σε χρήματα και κοσμήματα.

Φαίνεται ότι ήταν μέσα σε σακ-βουαγιάζ, το οποίο άρπαξαν μέσα στη βιασύνη τους και όταν πλέον απομακρύνθηκαν και ένιωσαν ασφαλείς, έκαναν το ξεσκαρτάρισμα.

Υπολόγισαν όμως λάθος καθώς αστυνομικοί που «σάρωσαν» σε μεγάλη ακτίνα την περιοχή, βρήκαν τα κλεμμένα και τα έστειλαν για εργαστηριακή ανάλυση στα εγκληματολογικά της Αθήνας.

Και τα αποτελέσματα «μίλησαν».

Σε αυτά τα αντικείμενα ανιχνεύτηκε DNA 32χρονου Αλβανού, ο οποίος έχει απασχολήσει από την εμπλοκή του σε διαβόητη σπείρα που χτυπούσε σε βίλες της Μυκόνου.

Το ίδιο πρόσωπο όμως φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί και σε σειρά βίντεο που έχουν καταγράψει τις κινήσεις του δράστη/ων στις διαρρήξεις που είχαν σημειωθεί μέσα στο καλοκαίρι σε Χερσόνησο και Σταλίδα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ο 32χρονος που «μπούκαρε» στις βίλες, σε κάποιες όμως εμφανίζεται να υπάρχει και δεύτερος δράστης που συμμετέχει ενεργά στις «εισβολές». Εκτιμάται πάντως ότι σε όλες τις διαρρήξεις εμπλέκεται και τρίτος δράστης που είχε ρόλο «τσιλιαδόρου».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαρρήκτες, για «ξεκάρφωμα», ήταν ντυμένοι casual, το έπαιζαν δηλαδή τουρίστες.

Είχαν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, εκτιμάται ότι όταν έβαζαν στο «κάδρο» κάποια από τις βίλες, φρόντιζαν να παρακολουθούν από νωρίς και πάντα διακριτικά κάθε κίνηση.

Όταν πλέον βράδιαζε, συνήθως μετά τις 9, και οι ένοικοι έβγαιναν για την έξοδο τους, εκείνοι αναλάμβαναν δράση.

