Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για τη Θεσσαλία: Δημόσια υγεία, απάντληση υδάτων, αποκατάσταση οδικού δικτύου και κρατική αρωγή οι προτεραιότητες Ελλάδα 12:56, 13.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Έχουν γίνει περίπου 4.500 αυτοψίες και καταγραφές σπιτιών και κτιρίων - Υποβλήθηκαν 4.150 οριστικές αιτήσεις στην πλατφόρμα της πρώτης αρωγής